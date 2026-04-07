Congreso hondureño propone eliminar Comisión Permanente y sesionar todo el año

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional inició este martes una de las reformas más profundas de su historia reciente, al presentar una iniciativa para modificar la Constitución y su Ley Orgánica, con el objetivo de eliminar la Comisión Permanente y reducir los recesos legislativos para evitar abusos de poder.

La propuesta surge como una respuesta directa a las crisis políticas del pasado creada por Luis Redondo, donde un grupo reducido de diputados tomó decisiones de trascendencia nacional durante los periodos de vacaciones, desplazando la autoridad de los 128 congresistas.

Con esta reforma, se pretende que el Poder Legislativo mantenga sus facultades plenas de manera ininterrumpida, eliminando cualquier portillo legal que permita abusos de autoridad por parte de futuras juntas directivas.

“El primer punto de reforma a la Constitución y a la Ley Orgánica es eliminar la Comisión Permanente. Una comisión que fue utilizada de manera ilegal, de manera abusiva, y que no podemos permitir que un Congreso en el futuro venga otro loco y quiera usurpar las funciones”, manifestó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

El proyecto establece que el Congreso Nacional quedará habilitado para sesionar los 365 días del año. Bajo este nuevo esquema, se eliminan los dos recesos constitucionales obligatorios que tradicionalmente se tomaban en mayo y de noviembre hasta enero.

Si bien la directiva podrá fijar fechas puntuales de descanso, ya no será necesaria la engorrosa solicitud de habilitación de sesiones que en el pasado fue utilizada para bloquear el trabajo parlamentario de la oposición.

Para el titular del Legislativo, es fundamental dejar un legado de transparencia y trabajo constante que trascienda la actual administración.

La meta es que el pleno, como máxima autoridad del pueblo hondureño, sea el único ente con capacidad de decisión real, cerrando la puerta a los “trasnochados” que busquen concentrar el poder en grupos de nueve personas durante los periodos de receso.

“No podemos permitir nunca más que nueve diputados le usurpen las funciones a ustedes compañeros que es la máxima autoridad que se llama el pleno del Congreso Nacional. Eso no lo vamos a permitir nunca más”, enfatizó Zambrano a sus compañeros.

A la par de estas reformas políticas, la iniciativa incluye un componente de responsabilidad administrativa y ética.