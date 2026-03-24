15 días de salario deducirán a diputados por protagonizar zafarrancho

Tegucigalpa, Honduras

Con el objetivo de garantizar que los diputados cumplan con su obligación de asistir a todas las sesiones del Congreso Nacional , se aprobó una resolución que establece sanciones para quienes incumplan esta responsabilidad.

Además, la resolución aprobada también sancionará a los parlamentarios que cometan actos reñidos con el orden y el decoro dentro de la cámara legislativa; esto derivado de los últimos acontecimientos en el marco de la presentación de la denuncia del juicio político contra el fiscal general, Johel Zelaya.

La Junta Directiva, mediante los asistentes de cámara, verificará por los métodos existentes, la asistencia o no de los congresistas, y se declarará curul vacío, si el diputado suplente tampoco está ocupando ese puesto. El secretario hará constar esa circunstancia en un acta correspondiente a ese día de ausencia.

En tales casos no se pagará el salario correspondiente a ese día de inasistencia, sin perjuicio de las responsabilidades constitucionales o disciplinarias que pudieran derivarse conforme al artículo 197 de la Constitución de la República, manda la resolución aprobada este día.