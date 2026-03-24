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En imágenes: la comparecencia de Johel Zelaya ante comisión especial de juicio político

La jornada dejó escenas clave, declaraciones y un proceso que podría definir el futuro político del fiscal general suspendido Johel Zelaya

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En una jornada clave para el escenario político del país, el fiscal general suspendido Johel Zelaya compareció este martes ante la Comisión Especial de Juicio Político, donde se presentaron pruebas en su contra y expuso su defensa.

 Foto: Congreso Nacional
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La audiencia, desarrollada en el Salón de Retratos, marcó un hecho sin precedentes en la historia reciente del país, al tratarse del primer proceso de esta naturaleza que avanza hasta la suspensión de un alto funcionario.

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Durante la jornada, los miembros de la comisión realizaron preguntas relacionadas con el caso, mientras que Zelaya tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa frente a las acusaciones en su contra.

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En la comparecencia, el fiscal suspendido reconoció haber ordenado acciones que forman parte de la investigación, defendiendo su actuación en el contexto del proceso electoral.

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"Claro que lo ordené, secuestrar documentos de interés", afirmó Johel Zelaya, quien también reveló: "Tuve presiones para llegar a bodegas del CNE en Infop con la ATIC y la DNLC".

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Asimismo, sostuvo que su actuación buscaba proteger el proceso democrático y aseguró que la información presentada tiene validez.

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Añadió que "es de público conocimiento quién me llevó la USB: Marlon Ochoa", ante una consulta del diputado Alex Berríos. "Los audios son reales", insistió Johel Zelaya al ser consultado por el diputado Jorge Cálix.

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La apertura del juicio político fue aprobada la noche del lunes con 93 votos en el Congreso Nacional, respaldada por diputados de cuatro bancadas, incluyendo las principales fuerzas políticas del país.

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El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, destacó la relevancia del proceso al señalar que se trata de un hecho inédito en la institucionalidad hondureña.

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"En la historia del país es el primer juicio político que se admite y se suspende del cargo un alto funcionario", expresó Zambrano.

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Zambrano añadió que la decisión final sobre una posible destitución dependerá tanto de lo que determine la comisión especial como del pleno del Congreso Nacional.

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Mientras tanto, la titularidad del Ministerio Público fue asumida de manera interina por el fiscal general adjunto, Marcio Cabañas, tras la suspensión de Zelaya.

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