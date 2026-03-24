En 24 horas, comisión del juicio político a Johel Zelaya rendirá informe

Tegucigalpa, Honduras

El miércoles de marzo de 2026, la comisión especial encargada del juicio político contra el exfiscal general, Johel Zelaya , presentará su informe ante el Congreso Nacional, como parte del proceso para determinar posibles responsabilidades en el desempeño de sus funciones.

Se espera que mañana mismo, tras la entrega del documento, el pleno legislativo conozca las conclusiones de la comisión y proceda a las siguientes etapas del proceso, que podrían incluir el debate y una votación definitiva sobre la continuidad o no del funcionario en su cargo.

El diputado nacionalista y presidente de la comisión de juicio político contra Johel Zelaya aseguró que el fiscal tendrá plena oportunidad de defenderse durante el proceso.

“El fiscal va a poder declarar libremente; después habrá un espacio para preguntas. También puede presentar cualquier prueba”, explicó el legislador.

Agregó que, tras esta etapa, la comisión continuará con la recolección de testimonios. “Después de esta audiencia, vamos a entrevistar a más testigos. La comisión ha recibido varias solicitudes de personas que desean declarar”, detalló.

El congresista indicó que el objetivo es recabar toda la información necesaria antes de emitir conclusiones. “Vamos a escuchar a todos los testigos para que la comisión pueda presentar un informe completo”, puntualizó.

La Comisión Especial del Juicio Político contra el Fiscal General está integrada por los diputados Mario Pérez, Jorge Cálix, Antonio Rivera, Luz Ernestina Mejía, Kilvett Bertrand, Francis Cabrera, María José Sosa, Alex Berríos y Éder Leonel Mejía.

El Congreso Nacional admitió la noche del lunes una “denuncia grave en el desempeño del cargo” contra el fiscal general del Estado, Johel Zelaya, para abrirle un juicio político por casos asociados al proceso de las elecciones de 2025, y lo suspendió del cargo.