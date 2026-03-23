Johel Zelaya se pronuncia tras aprobación de juicio político y destitución de su cargo

Tegucigalpa, Honduras

Zelaya en su mensaje afirmó que acudirá al Congreso Nacional cuando sea convocado por el pleno legislativo, a fin de responder a los señalamientos en su contra.

Tras la aprobación del juicio político en su contra y la consecuente destitución provicional de su cargo, el Fiscal General Johel Zelaya se pronunció en su cuenta de X asegurando que enfrentará el proceso con serenidad y con la convicción de haber actuado conforme a la ley.

“Al pueblo hondureño y a la comunidad internacional les informo que recibo el inicio del juicio político en mi contra con serenidad y con la tranquilidad de haber actuado conforme a la ley”, expresó.

El ahora exfuncionario manifestó que su comparecencia ante el Congreso será de manera directa, donde, según dijo, expondrá su versión de los hechos y aclarará cada uno de los cuestionamientos planteados en su contra.

“En apego a la Constitución de la República, compareceré ante el Congreso Nacional de frente cuando el pleno me convoque, para exponer la verdad y aclarar, uno a uno, los señalamientos que se han realizado, siempre con objetividad y respeto al marco legal”, señaló.

Asimismo, Zelaya llamó la atención sobre el consenso alcanzado en torno a su caso, en medio de un contexto político caracterizado por diferencias entre distintos sectores.

“No deja de llamarme la atención que, en medio de tantas diferencias, hoy exista un acuerdo tan amplio. Quizá eso refleja que cuando se actúa con firmeza, se incomoda más de lo esperado”, añadió.

El exfuncionario también aseguró que afronta la situación sin temor, destacando sus principios personales y su compromiso con el país.

“No tengo miedo. Tengo fe, tengo principios y tengo el compromiso de seguir adelante, con dignidad y lealtad al pueblo hondureño”, concluyó.