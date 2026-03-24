¿Quiénes integran la comisión especial de juicio político contra Johel Zelaya?

Luego de la admisión de la denuncia de juicio político en su contra, el fiscal general (suspendido de su cargo) reaccionó, señalando que “no deja de llamarme la atención que, en medio de tantas diferencias, hoy exista un acuerdo tan amplio. Quizá eso refleja que cuando se actúa con firmeza, se incomoda más de lo esperado”.