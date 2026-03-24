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¿Quiénes integran la comisión especial de juicio político contra Johel Zelaya?

El Congreso Nacional nombró una comisión especial de juicio político contra el fiscal general, la cual está integrada por nueve diputados

¿Quiénes integran la comisión especial de juicio político contra Johel Zelaya?
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El Congreso Nacional de Honduras aprobó la noche del lunes la denuncia de juicio político contra el fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, por “denuncia grave en el desempeño del cargo”.
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La decisión, que fue adoptada con 93 votos, abre formalmente el proceso legislativo para determinar responsabilidades políticas del titular del Ministerio Público.

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El fiscal general Johel Zelaya fue suspendido de su cargo y la titularidad del Ministerio Público la asume el fiscal adjunto Marcio Cabañas.
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El Congreso Nacional procedió a nombrar la Comisión Especial de Juicio Político contra el fiscal general, la cual está integrada por nueve diputados del Partido Nacional y Liberal. ¿Quiénes son?

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Mario Alonso Pérez, diputado del Partido Nacional por Santa Bárbara, es el presidente de la referida comisión especial.

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Jorge Cálix, diputado del Partido Liberal por Olancho, es el vicepresidente de la Comisión Especial de Juicio Político contra Zelaya.

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Antonio Rivera Callejas, diputado del Partido Nacional por Francisco Morazán, es el secretario de la Comisión Especial de Juicio Político.

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El resto de la comisión especial está integrada por: María José Sosa, diputada del Partido Nacional por Francisco Morazán.

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Luz Ernestina Mejía, diputada del Partido Liberal por Francisco Morazán.

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Kilvett Bertrand, diputado del Partido Nacional por Francisco Morazán.

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Alex Berríos (derecha), diputado del Partido Liberal.

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Francis Cabrera, diputado del Partido Liberal por el departamento de Copán.

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Y Eder Leonel Mejía, diputado del Partido Nacional por el departamento de Yoro.

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Luego de la admisión de la denuncia de juicio político en su contra, el fiscal general (suspendido de su cargo) reaccionó, señalando que “no deja de llamarme la atención que, en medio de tantas diferencias, hoy exista un acuerdo tan amplio. Quizá eso refleja que cuando se actúa con firmeza, se incomoda más de lo esperado”.

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Johel Zelaya está citado este martes a las 2:00 de la tarde para presentarse ante la Comisión Especial de Juicio Político.

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