Congreso recibe el Presupuesto 2026 y Comisión inicia análisis intensivo

Tegucigalpa, Honduras

El proyecto del Presupuesto General de la República 2026 ingresó oficialmente este jueves a la correspondencia del Congreso Nacional de Honduras, desde donde fue remitido de inmediato a la Comisión de Presupuesto para su análisis.

A partir de este viernes y durante el fin de semana, los integrantes de la comisión iniciarán una jornada de trabajo intensiva con el objetivo de avanzar en la revisión técnica del proyecto y comenzar posteriormente el proceso de socialización con los distintos sectores involucrados.

El plan de trabajo contempla sesiones continuas durante sábado y domingo, con el propósito de agilizar el estudio de las partidas presupuestarias y depurar el contenido del documento.

Las autoridades legislativas buscan que este esfuerzo permita contar con un dictamen en el menor tiempo posible, para dar paso a su discusión en el pleno del Congreso Nacional dentro de los plazos establecidos.

El Consejo de Secretarios de Estado de Honduras dio luz verde en las últimas horas al proyecto de Presupuesto General de la República reformulado para 2026, que contempla un monto de 444,265.8 millones de lempiras. Esta cifra representa una reducción de más de 25,000 millones en comparación con la propuesta inicial presentada anteriormente.

El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, confirmó la aprobación del nuevo presupuesto y destacó que la disminución responde a una estrategia de responsabilidad fiscal orientada a fortalecer el control del gasto público y aplicar medidas de austeridad en la administración estatal.

“En el Consejo de Secretarios de Estado aprobamos el Proyecto de Presupuesto Reformulado para 2026, que asciende a 444,265.8 millones de lempiras. Esta cantidad representa una reducción de más de 25,000 millones con respecto al presupuesto presentado anteriormente, lo que refleja un enfoque de responsabilidad fiscal”, señaló el funcionario.