Dolorosos mensajes: Consternación en Honduras por muerte de Julio César Núñez

El reconocido narrador Julio César Núñez falleció este domingo y ha generado consternación: prensa deportiva lo despide.
Radio HRN confirmó la noticia del fallecimiento del hondureño. HRN era laboraba Julio César Núñez.
Deportes TVC también confirmó la dura noticia y expresaron: "Con gran tristeza, desde TVC y EU, lamentamos la pérdida de Julio César Núñez Moreira, un compañero querido y ser humano excepcional. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos. ¡AGUANTA CORAZÓN!".
Diario DIEZ: "¡SE APAGA UNA ENORME VOZ! Fallece Julio César Núñez, periodista deportivo de Honduras dejando un vació grande en las narraciones de fútbol y en sus familias: "Aguanta corazón"
Radio Cadena Voces: "Honduras despide una voz inolvidable Este día se confirmó el fallecimiento del reconocido periodista y narrador deportivo Julio César Núñez, el uruguayo que conquistó el corazón de miles de hondureños con su pasión".
Marco Antonio: "Tuve el enorme placer de trabajar con Julio Cesar Núñez en Fútbol a Fondo Radio en el año 2014, siempre mate en mano y con buen humor, culto y amable y siempre con su "Marco Antonio que es más Real Madrid que hondureño". Gran colega y un excepcional ser humano".
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TV AZTECA HONDURAS: "Fallece Julio César Núñez, periodista deportivo que será recordado por su emblemática voz y su frase: “¡Aguanta, corazón!”.
La periodista Georgina Hernández: "Se apaga una voz, talento y acervo cultural EXCEPCIONAL y EXQUISITO. Don Julio César Nuñez el periodista deportivo de mayor elocuencia, dominio deportivo y caudal lingüístico que escuché en la radio".
"Honduras pierde un periodista deportivo importante, Julio César Núñez, emblemática voz “Aguanta Corazón” ha fallecido después de luchar varios días contra una enfermedad.
Rafael Villeda, presidente del Olimpia y de TVC, lamentó su fallecimiento: “Una extraordinaria persona; su profesionalismo y don de gente hará mucha falta”.
El Motagua también compartió comunicado expresando condolencias tras confirmarse la triste noticia: "Que su memoria viva siempre entre nosotros".
Rely Maradiaga: "Lo que te quise, Nuñez. Lo que aprendí viéndote sonreír al trabajar. Lo que te llevas es grande, lo que se queda con tu huella es eterno. Gracias infinitas".
Eduardo Solano: "Don Julio siempre fue un asesor en mi vida, un amigo muy cercano, siempre al igual que lo hago con Dago Luján le expresé mi admiración, agradecimiento y respeto, su partida duele, esto no va ser nada fácil para quienes lo tratamos".
Aldo Romero: "Lamentable noticia. Muy apesarado con el fallecimiento del gran amigo y colega Julio Cesar Núñez. Un verdadero caballero. Dios sea fortaleza a su familia.
Bebeto Flores se unió a las condolencias sobre el fallecimiento de Julio César Núñez.
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