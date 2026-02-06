Constitución de Costa Rica reconoce como religión oficial a la Católica, Apostólica y Romana

"La Constitución de Costa Rica en el artículo 75 establece que la religión oficial es la cristiana" (sus declaraciones se pueden escuchar desde 1:43:57).

Tegucigalpa, Honduras.- Mario Pérez, diputado de la bancada del Partido Nacional, aseguró que según la Constitución de la República de Costa Rica, la región oficial de ese país es la cristiana.

LA PRENSA Verifica pidió comentarios a Pérez sobre su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check, no se obtuvo respuesta.

Sin embargo, es falso. En realidad, ese artículo señala de forma textual que “La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado”, aunque permite el libre ejercicio de otros cultos. El término “cristiana” es más amplio y engloba a distintas denominaciones (evangélicos, protestantes, ortodoxos), por lo que no coincide con el texto constitucional.

El artículo 75 de la Constitución de Costa Rica establece textualmente: “La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres”.

La diferencia entre “cristiana” y “católica, apostólica y romana” es significativa. Mientras que “cristiana” engloba un conjunto amplio de religiones basadas en las enseñanzas de Jesucristo, como ortodoxos, protestantes y evangélicos.

En ese sentido, la Constitución costarricense identifica explícitamente a la Iglesia Católica como la religión del Estado.

Esto implica que, aunque Costa Rica garantiza la libertad de culto para otras religiones, el Estado mantiene una relación particular con la Iglesia Católica, incluyendo contribuciones económicas y reconocimiento oficial, de acuerdo a su legislatura.

El abogado Juan Carlos Aguilar reiteró que la Carta Magna costarricense señala que la religión oficial es la católica y no a la cristiana.

“Dice que la religión oficial de ellos es la católica; sin embargo, permiten libertad de culto con otras religiones”, aseveró Aguilar.

En conclusión, la afirmación del diputado Mario Pérez de que la Constitución de Costa Rica establece como religión oficial a la “cristiana” es falsa.

El artículo 75 de la Carta Magna costarricense señala de forma explícita que la religión del Estado es la Católica, Apostólica y Romana, aunque también garantiza el libre ejercicio de otros cultos.

Por tanto, usar el término “cristiana” resulta incorrecto, ya que engloba a diversas denominaciones y no corresponde al texto constitucional, que reconoce específicamente a la Iglesia Católica como la religión oficial.