  1. Inicio
  2. Premium
  3. Verifica
  4. Bulos

Esta imagen del apóstol Santiago Zúniga en prisión está hecha con IA

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

La herramienta Hive Moderation, especializada en detección de IA, arrojó un 99.8% de probabilidad de que la imagen se trate de un contenido creado digitalmente

  • Actualizado: 06 de febrero de 2026 a las 23:29 -
  • José Quezada
Esta imagen del apóstol Santiago Zúniga en prisión está hecha con IA

Un análisis visual de la imagen revela inconsistencias típicas en contenidos generados con inteligencia artificial.

 Foto: Archivo/LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales una imagen que muestra al apóstol Santiago Zúñiga dentro de una prisión, vistiendo un uniforme anaranjado característico de los centros penitenciarios.

Sin embargo, se trata de un deepfake, un contenido falso generado mediante inteligencia artificial (IA), como constató LA PRENSA Verifica.

"El apóstol Santiago Zuniga, ha sido detenido y enviado a la cárcel de máxima seguridad El Salvador, llamado CECOT, ha sido enviado a esta cárcel por el nivel de "PELIGROSIDAD" que representa", dice la entrada de una publicación en Facebook.

El apóstol Santiago Zúniga, conocido en redes sociales como el “apóstol Chago”, fue detenido el 5 de febrero de 2026 por las autoridades de El Salvador en un control fronterizo en el paso del Amatillo, en la frontera entre Honduras y ese país hermano.

Medios salvadoreños informaron que Zúniga fue interceptado cuando intentaba ingresar a territorio salvadoreño a bordo de una camioneta Toyota Land Cruiser Prado, acompañado de una mujer identificada como Lidia Sarahay Maldonado Matute.

Según los reportes preliminares, ambos fueron capturados por autoridades policiales bajo la sospecha de tráfico ilegal de personas, luego de que un adolescente viajaba oculto en el vehículo sin la documentación ni autorización correspondiente para cruzar la frontera.

Fabricado con IA

Una búsqueda inversa en Google no arrojó resultados oficiales ni publicaciones de medios de comunicación.

Un análisis visual de la imagen revela inconsistencias típicas en contenidos generados con inteligencia artificial. En primer lugar el texto grabado en el cuerno luce borroso y deformado, un error frecuente en imágenes creadas digitalmente.

Además, ese objeto interactúa de manera poco natural con la ropa, sin generar pliegues o tensión realista en la tela de la ropa.

La mano de Zúniga presenta detalles poco definidos y una apariencia rígida. Asimismo, la transición entre algunas zonas del rostro, el cuello y el sombrero muestra bordes suavizados que pueden indicar manipulación digital.

Varias personas vestidas con uniformes aparecen en posiciones repetitivas y con rasgos poco definidos. Este patrón es habitual en imágenes generadas con IA, donde los modelos tienden a replicar figuras humanas con similitudes exactas en planos secundarios.

La coherencia de la iluminación y las sombras también presenta posibles inconsistencias. La luz sobre Zúniga no parece corresponder con la iluminación proyectada sobre otros individuos y superficies del entorno.

LA PRENSA Verifica analizó la imagen con la herramienta de detección de contenido creado con inteligencia artificial (IA), Hive Moderation, que detectó un 99.8% de probabilidad de que fuera contenido creado digitalmente.

Captura de pantalla a los resultados de la herramienta Hive Moderation.

Captura de pantalla a los resultados de la herramienta Hive Moderation.

 (Imagen: Captura de pantalla)

Por lo tanto, la imagen del apóstol Santiago Zúniga en prisión está hecha con inteligencia artificial (IA), según constató LA PRENSA Verifica.

Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

José Quezada
José Quezada
jose.quezada@elheraldo.hn

Coeditor en LA PRENSA Verifica y El Heraldo Verifica. Principalmente hace fact-checking político, pero también desmiente bulos, trata y visualiza datos. Licenciado en Periodismo por la UNAH.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Ultimas Noticias