Esta imagen del apóstol Santiago Zúniga en prisión está hecha con IA

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales una imagen que muestra al apóstol Santiago Zúñiga dentro de una prisión, vistiendo un uniforme anaranjado característico de los centros penitenciarios.
Sin embargo, se trata de un deepfake, un contenido falso generado mediante inteligencia artificial (IA), como constató LA PRENSA Verifica.
"El apóstol Santiago Zuniga, ha sido detenido y enviado a la cárcel de máxima seguridad El Salvador, llamado CECOT, ha sido enviado a esta cárcel por el nivel de "PELIGROSIDAD" que representa", dice la entrada de una publicación en Facebook.
El apóstol Santiago Zúniga, conocido en redes sociales como el “apóstol Chago”, fue detenido el 5 de febrero de 2026 por las autoridades de El Salvador en un control fronterizo en el paso del Amatillo, en la frontera entre Honduras y ese país hermano.
Medios salvadoreños informaron que Zúniga fue interceptado cuando intentaba ingresar a territorio salvadoreño a bordo de una camioneta Toyota Land Cruiser Prado, acompañado de una mujer identificada como Lidia Sarahay Maldonado Matute.
Según los reportes preliminares, ambos fueron capturados por autoridades policiales bajo la sospecha de tráfico ilegal de personas, luego de que un adolescente viajaba oculto en el vehículo sin la documentación ni autorización correspondiente para cruzar la frontera.
Fabricado con IA
Una búsqueda inversa en Google no arrojó resultados oficiales ni publicaciones de medios de comunicación.
Un análisis visual de la imagen revela inconsistencias típicas en contenidos generados con inteligencia artificial. En primer lugar el texto grabado en el cuerno luce borroso y deformado, un error frecuente en imágenes creadas digitalmente.
Además, ese objeto interactúa de manera poco natural con la ropa, sin generar pliegues o tensión realista en la tela de la ropa.
La mano de Zúniga presenta detalles poco definidos y una apariencia rígida. Asimismo, la transición entre algunas zonas del rostro, el cuello y el sombrero muestra bordes suavizados que pueden indicar manipulación digital.
Varias personas vestidas con uniformes aparecen en posiciones repetitivas y con rasgos poco definidos. Este patrón es habitual en imágenes generadas con IA, donde los modelos tienden a replicar figuras humanas con similitudes exactas en planos secundarios.
La coherencia de la iluminación y las sombras también presenta posibles inconsistencias. La luz sobre Zúniga no parece corresponder con la iluminación proyectada sobre otros individuos y superficies del entorno.
LA PRENSA Verifica analizó la imagen con la herramienta de detección de contenido creado con inteligencia artificial (IA), Hive Moderation, que detectó un 99.8% de probabilidad de que fuera contenido creado digitalmente.
Por lo tanto, la imagen del apóstol Santiago Zúniga en prisión está hecha con inteligencia artificial (IA), según constató LA PRENSA Verifica.