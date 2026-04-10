Más de 5,000 hogares del corredor seco recibirán ayuda económica por crisis climática

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), anunció la entrega del Bono Unidos, una iniciativa destinada a apoyar a hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad. El programa priorizará a las familias de los municipios más afectados por fenómenos climáticos extremos en el corredor seco de Honduras, con el objetivo de brindar asistencia a quienes enfrentan mayores dificultades. “Estamos avanzando hacia un enfoque de protección social adaptativa. En ese marco, el programa Bonos Unidos es mucho más que una transferencia monetaria. Es una respuesta integral del Estado, basada en evidencia, que combina protección económica con acompañamiento social para llegar a quienes más lo necesitan antes de que la crisis por la sequía sea mayor”, comentó, Fátima Juárez, ministra de Sedesol.

En el transcurso de una reunión, representantes de SEDESOL, el PNUD y la empresa TENGO presentaron a alcaldes y delegados de los nueve municipios seleccionados para el programa piloto, los criterios de selección de beneficiarios y la forma en que se llevará a cabo la entrega del apoyo. El encuentro tuvo como objetivo reforzar la coordinación con los gobiernos locales y asegurar una implementación ordenada, transparente y enfocada en las familias que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.

Municipios priorizados en el corredor seco

En el corredor seco de Honduras se han identificado varios municipios como prioritarios debido a su alta vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. Entre ellos se encuentran Curarén (Francisco Morazán), San Isidro (Choluteca), San Marcos de la Sierra (Intibucá), Belén Gualcho (Ocotepeque), San Francisco de Coray (Valle), Vado Ancho (El Paraíso), Santa Ana (La Paz), Tambla (Lempira) y Danlí (El Paraíso). En estas zonas se beneficiará a un total de 5,200 hogares afectados por las condiciones climáticas extremas, especialmente por las pérdidas agrícolas que superan el 60% de la producción anual promedio. Esta situación ha generado una reducción significativa de ingresos y un aumento en la inseguridad alimentaria de las familias.

En ese contexto, y con el fin de atender las necesidades básicas y fortalecer la seguridad alimentaria de las familias, la transferencia multipropósito será de 6,200 lempiras por hogar. Este monto equivale al valor de la Canasta Básica de Gastos Mínimos (MEB) y busca brindar un apoyo directo a los beneficiarios para enfrentar la situación actual.