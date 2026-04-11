Alrededor de 300 soldados brindarán seguridad en la repetición electoral en Guanaja

Más de 300 militares de las Fuerzas Armadas serán desplegados para brindar seguridad durante el proceso de elecciones especiales que se llevará a cabo este domingo en el municipio de Guanaja, en el departamento de Islas de la Bahía, informó el capitán Mario Rivera.
El funcionario detalló que el material electoral fue trasladado por vía aérea desde la Base Aérea. Asimismo, indicó que un buque logístico de la Fuerza Naval se encargó de movilizar por la vía marítima al personal militar que reforzará las labores de seguridad en los distintos centros de votación del municipio.
Faltan pocas horas para que se repitan las elecciones en el municipio de Guanaja, luego de los comicios del pasado 30 de noviembre, en los que inicialmente resultaba ganador el candidato del Partido Nacional, y el Partido Liberal presentara un recurso de apelación solicitando el conteo de los votos correspondientes a ocho urnas.
Tras la verificación y el reconteo, se confirmó un empate entre los principales aspirantes: la candidata liberal a la alcaldía, Sheray Borden, y el candidato del Partido Nacional, Dion Kelly, quienes obtuvieron 1,404 votos cada uno.
Tras el empate registrado, las elecciones fueron reprogramadas para el 15 de marzo; sin embargo, el proceso no pudo desarrollarse con normalidad debido a incidentes como incendios en centros educativos y protestas que obstaculizaron la realización de los comicios.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuso la repetición de los comicios, manteniendo la convocatoria para el domingo 12 de abril.
El alcalde de Guanaja, Dion Kelly, informó a medios locales que no formará parte de la repetición del proceso electoral, expresando dudas sobre la transparencia del proceso.
“No participaré en ningún proceso que constituya una simulación ni en ningún acto que pretenda legitimar decisiones contrarias a la ley y a la voluntad del pueblo”, comentó Dion.