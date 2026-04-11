Alrededor de 300 soldados brindarán seguridad en la repetición electoral en Guanaja

Guanaja, Honduras

Más de 300 militares de las Fuerzas Armadas serán desplegados para brindar seguridad durante el proceso de elecciones especiales que se llevará a cabo este domingo en el municipio de Guanaja, en el departamento de Islas de la Bahía, informó el capitán Mario Rivera.

El funcionario detalló que el material electoral fue trasladado por vía aérea desde la Base Aérea. Asimismo, indicó que un buque logístico de la Fuerza Naval se encargó de movilizar por la vía marítima al personal militar que reforzará las labores de seguridad en los distintos centros de votación del municipio.

Faltan pocas horas para que se repitan las elecciones en el municipio de Guanaja, luego de los comicios del pasado 30 de noviembre, en los que inicialmente resultaba ganador el candidato del Partido Nacional, y el Partido Liberal presentara un recurso de apelación solicitando el conteo de los votos correspondientes a ocho urnas.