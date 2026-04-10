Congreso actual supera en 75 días las sesiones realizadas en 2025

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional, bajo la presidencia de Tomás Zambrano, ya superó en dos meses y medio la cantidad de sesiones realizadas por el Legislativo anterior durante todo su último año de gestión. En 2025, el Congreso saliente acumuló un total de 32 sesiones en doce meses. En contraste, la nueva administración legislativa (2026-2030) alcanzó esa misma cifra el pasado miércoles 8 de abril y, con la reunión celebrada el jueves 9, logró sobrepasar el registro de su antecesor. El alcance de las 33 sesiones se produjo exactamente 75 días después de la toma de posesión de los 256 diputados, 128 propietarios y 128 suplentes, quienes iniciaron funciones el pasado 25 de enero con la instalación de la primera legislatura.

Análisis elaborado por el CNA

De acuerdo con la normativa vigente, el Congreso Nacional de Honduras debería reunirse en aproximadamente 100 sesiones al año, tal como lo señaló el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en su informe titulado “Del Congreso que votamos al Congreso que tenemos”.

“Según información recabada el Congreso solo sesionó en 32 ocasiones en el año, cuando según su normativa tendría que sesionar alrededor de 100 ocasiones”, según detalla el informe del CNA sobre la legislatura anterior. El coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA) del CNA, César Espinal, señaló que este cumplimiento representa un aspecto favorable para la actual gestión del Congreso: "Es importante que el Congreso cumpla su función de legislar". El representante del CNA también criticó que se registraron períodos de parálisis legislativa, atribuidos a la falta de consensos y a intentos de alcanzar acuerdos bajo condicionamientos que podrían interpretarse como presiones indebidas.

“Hoy vemos otro panorama, distinto, pero del cual esperamos que no sea solo en cantidad, sino que también lo que esté pasando en el Congreso, lo que se esté discutiendo, resulte en proyectos de calidad para responderle a la población hondureña”, indicó.

Congreso de Luis Redondo enfrentó críticas por baja actividad

El Congreso Nacional, presidido por Luis Redondo, fue señalado en evaluaciones de 2025 por registrar periodos prolongados de inactividad legislativa y sesiones poco frecuentes durante ese año. Por ejemplo, entre el 1 de julio y el 17 de septiembre, el Congreso Nacional únicamente celebró 9 de las 24 sesiones programadas en su calendario.

La interrupción más prolongada de la actividad legislativa se registró antes de finalizar el tercer trimestre del año, cuando el Pleno dejó de reunirse desde el 27 de agosto, retomándose únicamente las sesiones de la Comisión Permanente integrada por nueve diputados oficialistas.

CNA pide fortalecer institucionalidad del Congreso