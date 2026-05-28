Jhow Benavídez define su futuro: la razón por la que no renovaría con Real España

San Pedro Sula, Honduras.

Jhow Benavídez, de 30 años de edad, está definiendo su futuro y son horas cruciales para determinar qué pasará con su carrera deportiva después de 13 años vestido de los colores aurinegros del Real España, donde ha alcanzado a celebrar dos títulos (2013, 2017). El mediocampista sampedrano estudia varias ofertas que han llegado a él después de culminar su contrato con la máquina, pero dos de ellas desde antes había determinado declinarlas por decisiones personales y familiares. Marathón y Olancho FC son dos clubes que se acercaron a Jhow Benavídez tras terminar el campeonato, pero son las dos entidades a las que el fino volante no iría.

Del otro lado, está una fuerte propuesta de un equipo de Tegucigalpa, que son Olimpia o Motagua, y es la única opción que el jugador tomaría en caso de no continuar ligado al equipo españolista para la temporada 2026-27. La opción que Elías Burbara, presidente del Real España, le ha dado a Jhow es firmar la renovación de contrato por dos años más y con un aumento de salario considerable ya que el rol protagónico del jugador es muy importante.