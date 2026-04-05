Congreso tiene en la mira a 10 funcionarios para nuevos juicios políticos

Tras el receso de la Semana Santa, el Congreso Nacional se prepara para retomar una agenda legislativa marcada por decisiones de alto impacto político, económico y judicial.
De acuerdo con fuentes parlamentarias, el hemiciclo abordará temas considerados de urgencia nacional, que incluyen desde la planificación financiera del Estado hasta mecanismos de control político y reformas estructurales en seguridad.
El eje central será la discusión y eventual aprobación del Presupuesto General de la República, un instrumento clave para la operatividad del Estado.
Sin embargo, su avance dependerá del Poder Ejecutivo, ya que el proyecto debe ser aprobado previamente en Consejo de Ministros antes de llegar al Legislativo.
En paralelo, el ambiente político se perfila tenso con la reactivación de los juicios políticos. Diputados consultados aseguran que existe una lista de al menos diez funcionarios —entre ellos autoridades electorales y legisladores— que podrían enfrentar este proceso.
Esta figura cobró protagonismo recientemente tras la destitución del exfiscal general Johel Zelaya, marcando un precedente en el uso de este mecanismo de control.
Seguridad y economía en la ruta legislativa
Desde la presidencia del Congreso también se ha delineado una hoja de ruta enfocada en seguridad ciudadana y reactivación económica.
El titular del Legislativo, Tomás Zambrano, reiteró que una de las prioridades será combatir las estructuras criminales.
En ese sentido, adelantó que se discutirá un paquete de reformas penales que busca tipificar a las maras y pandillas como organizaciones terroristas, además de endurecer las penas para sus integrantes.
Con este panorama, el Congreso regresa a sesiones en medio de expectativas y tensiones, con decisiones que podrían marcar el rumbo político del país en el corto plazo.