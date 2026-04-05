Congreso tiene en la mira a 10 funcionarios para nuevos juicios políticos

Tegucigalpa, Honduras

Tras el receso de la Semana Santa, el Congreso Nacional se prepara para retomar una agenda legislativa marcada por decisiones de alto impacto político, económico y judicial.

De acuerdo con fuentes parlamentarias, el hemiciclo abordará temas considerados de urgencia nacional, que incluyen desde la planificación financiera del Estado hasta mecanismos de control político y reformas estructurales en seguridad.

El eje central será la discusión y eventual aprobación del Presupuesto General de la República, un instrumento clave para la operatividad del Estado.

Sin embargo, su avance dependerá del Poder Ejecutivo, ya que el proyecto debe ser aprobado previamente en Consejo de Ministros antes de llegar al Legislativo.