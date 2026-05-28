¿Podría Honduras pedir apoyo a Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico?

Tegucigalpa, Honduras​​​​

La ayuda contempla capacitación para tropas élite de seguridad guatemaltecas, equipo tecnológico, intercambio de inteligencia y cooperación de expertos en la lucha contra el tráfico de drogas en la región.

Ante el aumento de la violencia en Guatemala , atribuida en gran parte a la influencia de los cárteles del narcotráfico, el presidente Bernardo Arévalo confirmó que su gobierno solicitó apoyo a Estados Unidos para fortalecer la lucha contra el narcotráfico.

El mandatario aclaró durante una conferencia de prensa que, por el momento, esta asistencia no incluye operaciones militares de tropas estadounidenses en territorio guatemalteco, ya que para dar ese paso se requiere la aprobación del Congreso de ese país.

La situación de inseguridad vinculada al narcotráfico no es exclusiva de Guatemala. Honduras también registra altos niveles de violencia derivados del accionar de los cárteles que operan en el territorio nacional.

Se consultó a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) sobre la eventual posibilidad de que el gobierno hondureño solicite un tipo de asistencia similar. La institución respondió que existe disposición en caso de que se concrete un acuerdo binacional con Estados Unidos.

No obstante, explicaron que, para un eventual pronunciamiento oficial sobre este tema, el procedimiento establece que la iniciativa relacionada con seguridad nacional debe ser aprobada primero por el Congreso Nacional. Posteriormente, se remitirían los oficios a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional para realizar las gestiones diplomáticas correspondientes con el gobierno estadounidense.

Finalmente, el presidente Nasry Asfura tendría la última palabra sobre una eventual solicitud de apoyo al gobierno de Estados Unidos, siguiendo una ruta similar a la planteada por Bernardo Arévalo en Guatemala.

Kilvett Bertrand, presidente de la Comisión de Defensa y Soberanía del Congreso Nacional, expresó: “Me enteré de lo de Guatemala. No se ha recibido oficialmente todavía una solicitud por parte de los Estados Unidos sobre ese tema; pero definitivamente, si se recibiera esa solicitud y se abriera esa opción, yo creo que sí es un tema que se debe valorar; te lo hablo a título personal”.

El parlamentario sostuvo que estos grupos delictivos son transnacionales y que la lucha contra ellos no puede recaer únicamente en un país, sino que debe realizarse mediante cooperación entre Estados, reconociendo que Estados Unidos posee amplias capacidades logísticas para combatir el crimen organizado.

“Es un tema que todavía no se ha planteado sobre la mesa, pero si se llegara a plantear, yo particularmente estaría de acuerdo. Sin embargo, eso ya corresponde a Sedena y a la parte diplomática del gobierno. Pero si es un tema que se lleva al Congreso Nacional, creo que tendría buena recepción para apoyar a nuestras Fuerzas Armadas”, agregó Bertrand.

Desde la sociedad civil consideran positiva la posibilidad de que Estados Unidos brinde apoyo a los cuerpos de seguridad hondureños para combatir frontalmente el narcotráfico.

Nelson Castañeda, abogado y director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), analizó: “Sí, hemos visto que en las últimas horas esto ha sido noticia en Guatemala, pero entendemos que el presidente Arévalo ya aclaró públicamente que lo aceptado no es la llegada de tropas estadounidenses a operar en su territorio, sino una cooperación reforzada”.

Castañeda también interpretó que la situación administrativa y procedimental de Guatemala es similar a la de Honduras, al señalar que el ingreso de tropas extranjeras solo puede ser autorizado por el Congreso y no únicamente por el presidente, debido a disposiciones constitucionales vigentes en ambos países.