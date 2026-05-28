Guatemala acepta realizar bombardeos conjuntos con USA contra los carteles, según NYT

Washington, Estados Unidos

El Gobierno de Guatemala habría aceptado llevar a cabo ataques aéreos conjuntos con Estados Unidos contra los carteles del narcotráfico en territorio guatemalteco, según publicó este jueves el diario The New York Times. El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, acordó durante una llamada telefónica el 19 de mayo con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, que esos ataques y otras operaciones militares comenzarán el próximo mes, agregó el rotativo. Guatemala envió además una carta a Hegseth en la que solicitó formalmente la "cooperación en operaciones dirigidas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas contra organizaciones del narcotráfico".

De confirmarse esta información, Guatemala se convertiría en el segundo país de la región, después de Ecuador, en permitir acciones militares con la Administración de Donald Trump dentro de su propio territorio para combatir al crimen organizado. En virtud del acuerdo con Ecuador, las fuerzas estadounidenses asesoran a las tropas ecuatorianas en redadas y ataques aéreos contra posiciones de presuntos narcotraficantes. Esas operaciones han causado polémica dado que, según una investigación del propio New York Times, un bombardeo ocurrido en marzo en el norte de Ecuador, en la frontera con Colombia, impactó contra una granja lechera sin vínculos con narcotraficantes, como se había reportado.