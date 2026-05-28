El Gobierno de EEUU presiona para que se impriman billetes con la cara de Trump

Washington

Funcionarios del Gobierno de Estados Unidos han presionado a la oficina responsable de imprimir dinero en el país para que lance un nuevo billete de 250 dólares con el retrato del presidente Donald Trump, según publica The Washington Post (TWP).

Dos funcionarios del Departamento del Tesoro, el tesorero estadounidense Brandon Beach y su asesor principal, Mike Brown, instaron repetidamente al personal de la Oficina de Grabado e Impresión de la agencia a preparar los prototipos del billete, según al menos cuatro fuentes que cita el medio estadounidense.

Los empleados consultados por TWP afirmaron que esta medida generó preocupación porque la ley federal solo permite que aparezcan personas fallecidas en los billetes.

Desde 1866, cuando se prohibió la imagen de un funcionario de nivel medio del Tesoro en un billete de cinco centavos, ninguna persona viva ha aparecido en la moneda estadounidense.

El año pasado se presentó en el Congreso un proyecto de ley para que Trump apareciera en un billete de 250 dólares para conmemorar el 250 aniversario de la nación, pero nunca se aprobó.