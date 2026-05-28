Irán condena ataque estadounidense y avisa que se defenderá

Teherán

Irán condenó este jueves el ataque que llevó a cabo Estados Unidos anoche en la zona de Bandar Abás y subrayó la determinación de la República Islámica de defender su soberanía nacional e integridad territorial.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, calificó la violación del alto el fuego estadounidense como una “violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas”, según un comunicado de la cartera.

Al mismo tiempo, Bagaei aseguró que Teherán tomará “todas las medidas necesarias para defender su soberanía nacional e integridad territorial de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas”, que establece el derecho de la legítima defensa de los estados en caso de ataques.

Estados Unidos atacó anoche lo que calificó como instalaciones militares en el sur de Irán, en la zona de Bandar Abás, y derribó cuatro drones de ataque que fueron lanzados sobre barcos norteamericanos en “defensa propia”, de acuerdo con funcionarios citados por medios locales.

Washington habría llevado a cabo esos ataques al tratarse de una “amenaza” contra el tráfico comercial escaso del estrecho de Ormuz y las naves de la armada norteamericana, de acuerdo con militares citados bajo anonimato por medios estadounidenses.