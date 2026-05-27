Presidenta de Costa Rica tilda de "comunistas" a quienes se oponen a nueva ley eléctrica

Costa Rica.

La presidenta de Costa Rica, la derechista Laura Fernández, tildó este miércoles de "partida de comunistas" a los opositores a un proyecto de ley que persigue la apertura y modernización del modelo eléctrico, que tiene pocas probabilidades de ser aprobado en el Congreso. "Aquí lo que hay es una partida de comunistas, gente que quiere llevar a Costa Rica a los apagones de Cuba o a lo que es, lamentablemente, Venezuela, porque destruyen a su paso todo: el esfuerzo que hacemos por generar empleos, por atraer empresas, por abrir zonas francas", declaró Fernández en su conferencia de prensa semanal, en la que estuvo acompañada por líderes empresariales. En la actualidad, el sistema eléctrico de Costa Rica, con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como principal generador y operador, tiene una cobertura del 99,5 % y su matriz energética está basada en energías limpias en más de un 95 %, e incluso exporta energía.

El proyecto de ley, apoyado por el Gobierno y las cámaras empresariales del país, crea una nueva institución llamada Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen) que administraría el mercado y planificaría el sector, una función que en la actualidad se encuentra a cargo del ICE; además crea un mercado de energía mayorista y amplía la participación privada. Los opositores Partido Liberación Nacional (PLN, socialdemócrata), Coalición Agenda Ciudadana (CAC, centro izquierda) y Frente Amplio (FA, izquierda), han argumentado que la propuesta de ley desmantela al estatal ICE y persigue intereses de privatización que conllevaría alzas en los precios con la aparente eliminación del concepto de solidaridad, mediante el cual se subsidian las tarifas en zonas rurales o no rentables. Estos partidos también señalan daños a cooperativas productoras de electricidad y han abogado por fortalecer al ICE de la mano con una mayor participación privada en la generación. Tras una extensa discusión, el Congreso aprobó la noche del martes en la primera de dos votaciones necesarias, el proyecto de 'Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional', el cual pretende reformar el modelo eléctrico que históricamente ha sido administrado por el Estado bajo el concepto de solidaridad y universalidad.