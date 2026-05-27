Publican borrador de acuerdo entre Irán y EEUU que establece reapertura de Ormuz

Teherán, Irán

El borrador del acuerdo que negocian Irán y Estados Unidos incluye la reapertura del tráfico en el estrecho de Ormuz por parte de Teherán a cambio del fin del bloqueo estadounidense a buques iraníes y la retirada de sus tropas, informó la televisión estatal iraní, que obtuvo el documento.

Según la cadena estatal, el texto de una página es “preliminar” y esboza “el memorando de entendimiento” entre los dos rivales para poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero.

En el memorando Irán se comprometería a restablecer el tráfico marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz a los niveles previos a la guerra en el plazo de un mes, algo que Teherán gestionaría con Omán.