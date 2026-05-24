Acuerdo entre Estados Unidos e Irán sobre el estrecho de Ormuz podría firmarse esta semana

Washington, Estados Unidos

La Casa Blanca cree que el acuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz podría firmarse en los próximos días, en lugar de este mismo domingo, como se había especulado, informó el medio estadounidense Axios.

Según un alto cargo de la Administración de Donald Trump, el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, habría dado luz verde al esquema general del acuerdo, pero todavía quedan algunos detalles por cerrar y la toma de decisiones dentro del régimen de los ayatolás es un proceso lento.

Trump declaró este domingo en su red social Truth Social que las negociaciones con Irán "avanzan de manera constructiva", pero dijo que ha ordenado a su equipo negociador que no se apresure y que garantice que el pacto sea verdaderamente positivo.

Si bien Trump admitió que la "relación con Irán se está volviendo mucho más profesional y productiva", también subrayó que Teherán debe "comprender que no pueden desarrollar ni adquirir un arma o una bomba nuclear".

Según filtraciones a medios, el borrador del acuerdo contemplaría el desbloqueo del estrecho de Ormuz, el levantamiento de sanciones a Irán, el descongelamiento de fondos iraníes y una extensión de 60 días del alto el fuego durante los que se negociaría un acuerdo para limitar el programa nuclear de Teherán.