Definidos: así quedaron todos los cruces de dieciseisavos del Mundial 2026

Estados Unidos.

¡Ya están listos! La jornada 3 del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, culminó este sábado 27 de junio con intensos y dramáticos duelos. Se definieron los últimos clasificados y ya se conocen todos los cruces para la ronda de los dieciseisavos. Los emparejamientos para la fase de dieciseisavos de final quedaron definidos con los rivales que esperaban España y Suiza con los partidos del Grupo J, liderado por el actual campeón del mundo, Argentina, con pleno de 9 puntos. España chocará con Austria en Los Ángeles el 2 de julio, misma fecha para el choque de Suiza con Argelia en Vancouver.

El partido que se encargará de abrir la siguiente ronda será el duelo entre Sudáfrica y Canadá, uno de los países anfitriones, programado para este domingo en el Los Angeles Stadium. El lunes será una de las jornadas más atractivas con la presentación de Brasil frente a Japón, mientras que Alemania, líder de su grupo, chocará contra Paraguay. Ese mismo día también se medirán Países Bajos y Marruecos. Francia, otro de los favoritos al título, debutará en la fase eliminatoria el martes frente a Suecia en el New York/New Jersey Stadium. Si los franceses y Alemania avanzan de ronda, ambos podrían protagonizar un atractivo duelo en los octavos de final. La ronda de dieciseisavos de final, primera de eliminación directa del Mundial, comenzará este domingo y terminará el viernes 3 de julio. La selección de Argentina, vigente campeona del mundo, enfrentará el viernes 3 de julio a Cabo Verde en el Miami Stadium. En caso de avanzar, la Albiceleste se cruzará en octavos con el ganador del partido entre Australia y Egipto.

Fechas y horarios de los cruces de dieciseisavos del Mundial