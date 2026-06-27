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Definidos: así quedaron todos los cruces de dieciseisavos del Mundial 2026

La jornada 3 del Mundial 2026 ya finalizó y ya se conocen todos los cruces de los dieciseisavos del torneo.

Definidos: así quedaron todos los cruces de dieciseisavos del Mundial 2026

El Mundial 2026 ya entra en su segunda etapa tras el cierre de la fase de grupos.
Estados Unidos.

¡Ya están listos! La jornada 3 del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, culminó este sábado 27 de junio con intensos y dramáticos duelos. Se definieron los últimos clasificados y ya se conocen todos los cruces para la ronda de los dieciseisavos.

Los emparejamientos para la fase de dieciseisavos de final quedaron definidos con los rivales que esperaban España y Suiza con los partidos del Grupo J, liderado por el actual campeón del mundo, Argentina, con pleno de 9 puntos.

España chocará con Austria en Los Ángeles el 2 de julio, misma fecha para el choque de Suiza con Argelia en Vancouver.

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El partido que se encargará de abrir la siguiente ronda será el duelo entre Sudáfrica y Canadá, uno de los países anfitriones, programado para este domingo en el Los Angeles Stadium.

El lunes será una de las jornadas más atractivas con la presentación de Brasil frente a Japón, mientras que Alemania, líder de su grupo, chocará contra Paraguay. Ese mismo día también se medirán Países Bajos y Marruecos.

Francia, otro de los favoritos al título, debutará en la fase eliminatoria el martes frente a Suecia en el New York/New Jersey Stadium. Si los franceses y Alemania avanzan de ronda, ambos podrían protagonizar un atractivo duelo en los octavos de final.

La ronda de dieciseisavos de final, primera de eliminación directa del Mundial, comenzará este domingo y terminará el viernes 3 de julio.

La selección de Argentina, vigente campeona del mundo, enfrentará el viernes 3 de julio a Cabo Verde en el Miami Stadium. En caso de avanzar, la Albiceleste se cruzará en octavos con el ganador del partido entre Australia y Egipto.

Fechas y horarios de los cruces de dieciseisavos del Mundial

Domingo 28 de junio

1:00 PM - Sudáfrica (2°A) vs. Canadá (2°B)

Lunes 29 de junio

11:00 AM - Brasil (1°C) vs. Japón (2°F)

2:30 PM - Alemania (1°E) vs. Paraguay (3° Grupo D)

7:00 PM - Países Bajos (1°F) vs. Marruecos (2°C)

Martes 30 de junio

11:00 AM - Costa de Marfil (2°E) vs. Noruega (2°I)

3:00 PM - Francia (1°I) vs. Suecia (3° Grupo F)

7:00 PM - México (1°A) vs. Ecuador (3° Grupo E)

Miércoles 1 de julio

10:00 AM - Inglaterra (1°L) vs. RD Congo (3° Grupo K)

2:00 PM - Bélgica (1°G) vs. Senegal (3° Grupo I)

6:00 PM - Estados Unidos (1°D) vs. Bosnia y Herzegovina (3°B)

Jueves 2 de julio

1:00 PM - España (1°H) vs. Austria (2° Grupo J)

5:00 PM - Portugal (2°K) vs. Croacia (2° Grupo L)

Viernes 3 de julio

9:00 AM Suiza (1°B) vs. Argelia (3° Grupo J)

12.00 PM - Australia (2°D) vs. Egipto (2° Grupo G)

4:00 PM - Argentina (1°J) vs. Cabo Verde (2° Grupo H)

7:30 PM Colombia (1°K) vs. Ghana (3° Grupo L)

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Redacción La Prensa
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