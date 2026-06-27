Definidos: así quedaron todos los cruces de dieciseisavos del Mundial 2026

¡Ya están listos! La jornada 3 del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, culminó este sábado 27 de junio con intensos y dramáticos duelos. Se definieron los últimos clasificados y ya se conocen todos los cruces para la ronda de los dieciseisavos.
Los emparejamientos para la fase de dieciseisavos de final quedaron definidos con los rivales que esperaban España y Suiza con los partidos del Grupo J, liderado por el actual campeón del mundo, Argentina, con pleno de 9 puntos.
España chocará con Austria en Los Ángeles el 2 de julio, misma fecha para el choque de Suiza con Argelia en Vancouver.
El partido que se encargará de abrir la siguiente ronda será el duelo entre Sudáfrica y Canadá, uno de los países anfitriones, programado para este domingo en el Los Angeles Stadium.
El lunes será una de las jornadas más atractivas con la presentación de Brasil frente a Japón, mientras que Alemania, líder de su grupo, chocará contra Paraguay. Ese mismo día también se medirán Países Bajos y Marruecos.
Francia, otro de los favoritos al título, debutará en la fase eliminatoria el martes frente a Suecia en el New York/New Jersey Stadium. Si los franceses y Alemania avanzan de ronda, ambos podrían protagonizar un atractivo duelo en los octavos de final.
La ronda de dieciseisavos de final, primera de eliminación directa del Mundial, comenzará este domingo y terminará el viernes 3 de julio.
La selección de Argentina, vigente campeona del mundo, enfrentará el viernes 3 de julio a Cabo Verde en el Miami Stadium. En caso de avanzar, la Albiceleste se cruzará en octavos con el ganador del partido entre Australia y Egipto.
Fechas y horarios de los cruces de dieciseisavos del Mundial
Domingo 28 de junio
1:00 PM - Sudáfrica (2°A) vs. Canadá (2°B)
Lunes 29 de junio
11:00 AM - Brasil (1°C) vs. Japón (2°F)
2:30 PM - Alemania (1°E) vs. Paraguay (3° Grupo D)
7:00 PM - Países Bajos (1°F) vs. Marruecos (2°C)
Martes 30 de junio
11:00 AM - Costa de Marfil (2°E) vs. Noruega (2°I)
3:00 PM - Francia (1°I) vs. Suecia (3° Grupo F)
7:00 PM - México (1°A) vs. Ecuador (3° Grupo E)
Miércoles 1 de julio
10:00 AM - Inglaterra (1°L) vs. RD Congo (3° Grupo K)
2:00 PM - Bélgica (1°G) vs. Senegal (3° Grupo I)
6:00 PM - Estados Unidos (1°D) vs. Bosnia y Herzegovina (3°B)
Jueves 2 de julio
1:00 PM - España (1°H) vs. Austria (2° Grupo J)
5:00 PM - Portugal (2°K) vs. Croacia (2° Grupo L)
Viernes 3 de julio
9:00 AM Suiza (1°B) vs. Argelia (3° Grupo J)
12.00 PM - Australia (2°D) vs. Egipto (2° Grupo G)
4:00 PM - Argentina (1°J) vs. Cabo Verde (2° Grupo H)
7:30 PM Colombia (1°K) vs. Ghana (3° Grupo L)