Selección acusa a FIFA y EEUU de querer eliminarla del Mundial: "Nos quieren afuera”

La FIFA y Gianni Infantino han sido acusados por una selección de querer eliminarla del Mundial 2026 en confabulación con Estados Unidos. "Han hecho todo lo posible para eliminarnos", denuncian sin tapujos.
A Gianni Infantino, presidente de la FIFA, le llueven muchas críticas por lo último que ha ocurrido en partido del Mundial 2026.
La Selección de Irán, que acabó tercera de grupo y está a la espera del desenlace de la fase de grupos para saber si se clasifica a dieciseisavos de final del Mundial 2026, arremetió fuerte contra la FIFA y Gianni Infantino tras la polémica de un gol que les anularon ante Egipto.
Irán denunció que con empate a uno en el decisivo partido contra Egipto, le fue anulado un gol en el minuto 93, a instancias del VAR y por un milimétrico y polémico fuera de juego.
Esa jugada motivó las quejas del seleccionador y del capitán del equipo, que recordaron las circunstancias en las que ha estado competiendo el 'Team Melli', que concentrado en Tijuana solo ha podido desplazarse a Estados Unidos la víspera y regresar a México tras el encuentro.
El técnico, Amir Ghalenoei, dijo estar "orgulloso" de su equipo. "A mis jugadores y al equipo, quiero decirles que estoy orgulloso de ellos. Lo que estos jóvenes, estos jugadores, han logrado, debería quedar escrito en la historia porque el país anfitrión nos trató de manera muy injusta".
"A pesar de todos estos problemas, hemos logrado un buen resultado y el mundo está orgulloso de los iraníes y de nuestro equipo. Insto a la FIFA: no permitan que los anfitriones traten a los jugadores y a los equipos de la misma manera en futuras Copas del Mundo", agregó.
Más contundente se mostró el capitán iraní Mehdi Taremi, que consideró que está siendo "un Mundial desastroso”.
“Esta es una Copa del Mundo desastrosa. Como jugadores profesionales no podemos jugar una competición en estas condiciones, no está bien ni es justo. Si la FIFA piensa que esto es justo, tema de ellos, pero no lo es. ¿Quién debería solucionar este problema por nosotros? ¿La FIFA? ¿EE.UU.? ¡No sé! Díganme un nombre", arremetió Taremi.
“El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, vino a nuestro vestuario después del primer partido contra Nueva Zelanda y dijo que iba a resolver todos los problemas, pero en realidad, la FIFA no hizo nada, dijo: 'Esto es solo el comienzo...', pero la fase de grupos termina mañana”.
"No tenemos aquí a nuestro personal de logística; no tienen visado. ¿Cómo es posible que siempre tengamos que viajar desde Tijuana? Amamos a la gente de Tijuana. Amamos México. Son gente humilde y los queremos, pero como jugador profesional en una competición profesional, esto no es justo", aseveró.
"En nuestra opinión, no es justo. ¿Es justo para la FIFA? Bien, por ellos. Pero no es justo. ¿Quién quiere ayudarnos? Si quieren que nos vayamos, pues que así sea. Pero eso no es justo. No tenemos personal de recuperación ni de logística que nos ayude. Siempre nos quejamos de estas cosas, pero nadie nos ayuda, nadie", añadió.
"Respondiendo la pregunta de: ´¿Sienten que los organizadores de la Copa del Mundo, incluidos la FIFA y los funcionarios estadounidenses, prefieren que Irán sea eliminado de la competencia?´, digo: Tenemos que luchar contra absolutamente todo. No podemos quedarnos en el país, viajamos y nos sometemos a controles migratorios cada vez que queremos jugar, ahora no podemos quedarnos en Seattle y tenemos que volver a Tijuana. Han hecho todo lo posible para eliminarnos, entonces desde nuestra perspectiva, sí, creo que lo quieren así, nos quieren afuera”, soltó la bomba Mehdi Taremi.
La selección iraní dejó una nota escrita en el vestuario del Estadio de Seattle, tras su polémico empate contra Egipto, en la que recordó que "se pueden ganar puntos de muchas maneras" y que el Juego Limpio no es solo "una línea escrita en las reglas del fútbol".
"Quizás se puedan ganar puntos de muchas maneras. Quizás un equipo pueda avanzar de grupo, pero solo con justicia y honor se puede pasar alto ante la historia. El juego limpio no es una línea en las reglas del fútbol; es la esencia del juego. Gracias, Seattle, por su hospitalidad, y gracias a todos los iraníes que dieron su corazón, su voz y todo su ser por Irán”, decía su nota.
Tras haber participado en siete Mundiales, Irán nunca ha logrado superar la fase de grupos. Solo consiguió una victoria en esta fase en 1998, 2018 y 2022. Ahora, su clasificación dependen de lo que hagan otras selecciones este sábado, en la última jornada de la fase de grupos.
Si Argelia y Austria empatan, clasificándose ambas, la República Democrática del Congo vence a Uzbekistán y Croacia consigue al menos un punto contra Ghana, Irán quedará eliminado.
Ramin Rezaeian marcó el gol del empate, fue elegido como el mejor futbolista del partido... pero eso no alcanzó y recibió el premio con los ojos llenos de lágrimas. Ahora debe esperar. Tras el pitazo final, no pudo contener las lágrimas. Irán estuvo a segundos de conseguir la clasificación directa, pero el gol de la victoria en el último minuto fue anulado.