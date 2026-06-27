Cabo Verde, en shock tras denuncia a su capitán: piden expulsarlo del Mundial 2026

Una terrible noticia sacude a la selección de Cabo Verde, equipo que está siendo protagonista en lo que va del Mundial 2026.
Cabo Verde es la gran sorpresa de la Copa del Mundo en Norteamérica al clasificar a los dieciseisavos de final en su primera aparición en una cita orbital.
Cabo Verde se ha ganado el cariño y respeto de muchos aficionados ya que en su primera participación en un Mundial ha sido histórica tras avanzar a 16avos de final de manera invicta ya que empató ante poderosas selecciones como España y Uruguay.
Cabo Verde sigue soñando en el Mundial 2026 y en la fase de 16avos de final se enfrentará a nada más y nada menos que la Argentina de Messi, vigente campeona del mundo.
A días del cruce con Argentina en los 16avos. de final del Mundial 2026, se conoció un escándalo que sacude a la selección de Cabo Verde que hizo historia en el Mundial 2026.
El capitán y referente de la selección de Cabo Verde, Ryan Mendes, está siendo investigado por la policía de Nueva Zelanda.
Diversos medios internacionales señalan que el capitán Ryan Mendes de la selección de Cabo Verde fue denunciado por una mujer brasileña en Nueva Zelanda por un presunto caso de abuso sexual.
La acción penal contra el capitán de la selección de Cabo Verde estuvo acompañada de pruebas médicas y videos de cámaras de seguridad que ya están en posesión de las autoridades.
De acuerdo con Globo Esporte de Brasil, una mujer brasileña denunció a Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde, al señalar que fue víctima de abuso sexual en marzo de este año cuando el equipo africano realizó una expedición por Nueva Zelanda para preparar su participación en la Copa del Mundo.
“El capitán de la selección nacional de Cabo Verde, Ryan Mendes, está siendo investigado por la policía neozelandesa tras una denuncia de violación presentada por una mujer brasileña (cuyo nombre no se revelará en este informe)”, dijo el medio citado.
De acuerdo con la denuncia de la mujer, el 27 de marzo de este año fue invitada a una de las habitaciones del hotel donde se hospedaba Cabo Verde tras vencer a la selección de Chile en un amistoso, creyendo que era para actuar como intérprete. Sin embargo, notó que no se trataba de un llamado de trabajo y regresó a su habitación.
Poco tiempo después, según la denuncia de la mujer, Ryan Mendes llegó hasta su habitación, la agredió físicamente, la estranguló, la golpeó en repetidas ocasiones y abusó sexualmente de ella.
El medio citado tuvo acceso a parte de las pruebas entregadas a las autoridades. En las fotografías detallaron que la mujer tenía “lesiones visibles, como cortes en la boca y moretones en el cuello, la pierna y el costado”.
“El informe médico identificó múltiples hematomas (o manchas moradas) en sus senos, cuello y labios, así como zonas sensibles en el cuero cabelludo y los glúteos. El examen genital reveló dos lesiones circulares, dolorosas al tacto, en la base de los labios menores. Tras recibir asistencia de la clínica, que también le brinda apoyo psicológico, la mujer brasileña presentó una denuncia ante la policía y se sometió a un examen forense en la comisaría”, agregó el medio brasileño.
La víctima denunció que, tras el hecho, no recibió ayuda de la Federación Caboverdiana de Fútbol y que tampoco obtuvo respuesta de la FIFA ni de la federación local, a quienes envió documentación y un pedido formal para que el jugador fuera excluido del Mundial.
La policía neozelandesa confirmó que la causa sigue abierta y que, por las leyes de privacidad, no se brindan detalles sobre los involucrados. El proceso incluye el análisis de pruebas médicas y de video, y podría extenderse hasta seis meses antes de decidir si se presentan cargos ante la Justicia.