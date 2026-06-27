Argentina vs Jordania, EN VIVO, Mundial 2026: Hora y transmisión

Dallas, Estados Unidos.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega con la tranquilidad del deber cumplido tras imponerse en sus dos primeras presentaciones, resultados que le permitieron garantizar el liderato de la zona sin depender de lo que ocurra en la última jornada.

Con el boleto a los dieciseisavos de final asegurado y el primer lugar del Grupo J ya en el bolsillo, la selección de Argentina afrontará este sábado su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Jordania.

Lejos de la presión por conseguir la clasificación, la Albiceleste utilizará este encuentro para administrar cargas y llegar en las mejores condiciones físicas al inicio de la fase de eliminación directa, donde cada partido será decisivo. El cuerpo técnico considera que este es el momento ideal para dar descanso a varias de sus principales figuras y brindar minutos a futbolistas que han tenido menos participación durante el torneo.

En la conferencia previa al compromiso, Lionel Scaloni confirmó una de las noticias más esperadas por los aficionados argentinos: Lionel Messi no será titular ante Jordania. El entrenador explicó que el capitán recibirá descanso como parte de la planificación del equipo, priorizando su estado físico de cara a los dieciseisavos de final. La decisión responde a la intención del cuerpo técnico de evitar riesgos innecesarios con su máxima estrella, teniendo en cuenta que la clasificación y el liderato ya están asegurados.

La ausencia de Messi desde el inicio abrirá la puerta para que otros jugadores asuman protagonismo en ataque, mientras Scaloni aprovechará para evaluar variantes pensando en los desafíos que vendrán.

Argentina ha mostrado un rendimiento sólido en sus dos primeros encuentros, con una defensa segura y un ataque eficaz, por lo que el seleccionador buscará mantener la intensidad sin comprometer a sus futbolistas más importantes.

Del otro lado estará una selección de Jordania que llega sin opciones de avanzar. El combinado asiático quedó matemáticamente eliminado tras sufrir derrotas en sus dos primeros partidos del grupo, por lo que este compromiso representará únicamente la oportunidad de despedirse del Mundial con una actuación digna y sumar sus primeros puntos en la competición.

Aunque el encuentro no definirá el futuro de ninguno de los dos equipos en la tabla, Argentina intentará cerrar una fase de grupos perfecta, mantener el impulso positivo y reforzar la confianza antes de comenzar el verdadero desafío del torneo: los cruces de eliminación directa.

Jordania, por su parte, buscará sorprender al campeón sudamericano y despedirse del certamen dejando una buena imagen frente a uno de los grandes candidatos al título.