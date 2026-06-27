Panamá vs Inglaterra, EN VIVO Mundial 2026: hora y dónde ver

East Rutherford, Estados Unidos.

El bajón ante el combinado africano contrastó con el convincente arranque frente a Croacia (4-2). Ese revés reavivó el debate sobre la polémica convocatoria del técnico alemán, de la que dejó fuera a figuras como Cole Palmer, Phil Foden o Trent Alexander-Arnold.

El empate sin goles contra Ghana ha generado cierto runrún alrededor del equipo de Thomas Tuchel, que volvió a flaquear en una cita importante. Nada nuevo.

Inglaterra quiere enderezar su rumbo este sábado en el Grupo L del Mundial 2026 con una victoria contundente ante una selección de Panamá ya eliminada, pero con la motivación de sumar los primeros puntos de su historia.

Una Inglaterra de dos caras que ahora se tendrá que jugar el liderato del grupo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Para certificar el pase a dieciseisavos de final le vale un empate.

Ghana, con los mismos cuatro puntos, y Croacia , con tres, se enfrentarán a la misma hora en Filadelfia y están al acecho.

En el lado inglés preocupa la falta de soluciones ante equipos en bloque defensivo bajo. Ghana rascó un punto en la trinchera y se espera que Panamá copie la receta.

También es motivo de alerta el estado físico de Declan Rice, con diversas molestias tras una exitosa y larga temporada con el Arsenal .

El centrocampista, pilar de los Tres Leones, fue sustituido ante Croacia y, tras el partido frente a Ghana , se le vio con un vendaje. Kobbie Mainoo es uno de los candidatos para sustituirlo.

Sin salir de la defensa, Reece James también sufre molestias en los isquiotibiales.

Arriba, Anthony Gordon fue uno de los señalados contra Ghana y Marcus Rashford podría entrar en su lugar. Kane, que marcó dos goles a Croacia, y Jude Bellingham son fijos en el once de Tuchel.

Panamá no tiene nada que perder y mucho que ganar. El conjunto centroamericano compitió ante Ghana y Croacia, pero ambos duelos se saldaron con el mismo resultado: derrota por 1-0.

La falta de gol ha sido el gran problema de los hombres de Thomas Christiansen, ya sin opciones de clasificación ni siquiera como uno de los mejores ocho terceros.

El técnico danés no suele hacer grandes revoluciones en sus onces y como mucho hará algunos retoques, según la prensa local.

No parece que vaya a llegar a tiempo el centrocampista Adalberto Carrasquilla, quien se recuperará de un desgarro y no se arriesgará.

Otro de los interrogantes es el delantero Cecilio Waterman. Fue titular en el debut ante Ghana, pero salió del once inicial contra Croacia.

Con todo, Panamá aún puede hacer historia sumando sus primeros puntos en una Copa del Mundo.

"Vamos a afrontar el último partido con mucha seriedad, con mucha madurez y sabiendo que jugaremos contra un gran rival", prometió el defensa panameño José Córdoba en rueda de prensa desde el hotel de concentración, a unos 80 kilómetros al norte de Toronto (Canadá).

En su primera participación, en Rusia 2018, Panamá perdió los tres partidos de la fase de grupos con Bélgica (3-0), Inglaterra (6-1) y Túnez (1-2).

Curiosamente la goleada frente a los ingleses tuvo un sabor agridulce, ya que los Canaleros marcaron el primer gol de su historia en los Mundiales. Ocho años después tienen la opción ante el mismo rival de lograr sus primeros puntos.

- Alineaciones probables:

Panamá: Orlando Mosquera; Michael Murillo, Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade, César Blackman; Carlos Harvey, Édgar Bárcenas, Cristian Martínez; José Luis Rodríguez y Cecilio Waterman.

Seleccionador: Thomas Christiansen.

Inglaterra: Pickford; Djed Spence, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Nico O'Reilly; Kobbie Mainoo, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Noni Madueke, Marcus Rashford (de Anthony Gordon) y Harry Kane.

Seleccionador: Thomas Tuchel.

Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (Catar).

Estadio MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos).

Transmite: Tigo Sport Honduras.

Hora: 3:00 pm. (21.00 GMT). EFE