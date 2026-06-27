Partidos Copa Mundial FIFA 2026 hoy sábado 27 de junio: horarios, canal TV y dónde ver

Estados Unidos.

El Mundial 2026 pone fin este sábado a la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA con otros seis partidos que dejarán listas las llaves de los dieciseisavos de final, así como las selecciones que quedarán eliminadas del certamen. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi afrontan hoy la última jornada en la que muchas selecciones definirán su futuro en la gran cita mundialista. El astro portugués tiene un partido complicado, mientras el crack argentino será incluso suplente al tener ya asegurada la clasificación a la siguiente ronda.

Panamá, ya eliminada del Mundial 2026

La Selección de Panamá se despide del Mundial 2026 enfrentando a la poderosa Inglaterra en un grupo L que se definirá con el otro partido entre Croacia y Ghana. Los panameños son los únicos que ya no tienen opciones de avanzar a los 16avos de final. ¿Por qué Panamá ya está afuera del Mundial? La selección canalera fue eliminada oficialmente de la Copa del Mundo tras sumar su segunda derrota consecutiva en la fase de grupos del torneo. El equipo centroamericano quedó sin posibilidades matemáticas de avanzar a los dieciseisavos de final tras caer derrotado por marcador de 1-0 frente a Croacia en la segunda jornada. Además de sus dos derrotas, los criterios de desempate están en contra de Panamá en el Mundial 2026. El partido entre Panamá e Inglaterra comenzará a las 3.00 PM, el mismo horario para el otro duelo Croacia vs Ghana. Ambos encuentros serán transmitidos en Honduras a través de la señal de Tigo Sports.

Cristiano Ronaldo vs James Rodríguez

La Portugal de Cristiano Ronaldo se juega el liderato del Grupo K del Mundial 2026 contra la Colombia de James Rodríguez. Un partido atractivo para los amantes del fútbol con dos equipos que juegan bien a la pelota y que están obligados a sumar. Será el reencuentro entre dos amigos como Cristiano y James. El portugués y el colombiano compartieron vestuario en el Real Madrid durante cuatro temporadas (entre 2014 y 2017, y parte de la 2020-21). Su sociedad en el campo produjo varios goles, destacando la gran asistencia del cafetero para el luso en múltiples ocasiones. Fuera de la cancha, forjaron una buena amistad. En el otro encuentro del grupo se ven las caras República Democrática del Congo y Uzbekistán, que ya está eliminada. Los congoleños podrían meterse como uno de los mejores terceros si ganan el encuentro. Portugal enfrentará a Colombia a partir de las 5.30 PM, hora de Honduras, y mismo horario para el República Democrática del Congo vs Uzbekistán. El duelo entre lusos y colombianos lo pasará TVC y Tigo Sports.

Descanso para Messi

En el último encuentro del día, Argentina se medirá contra la modesta Jordania que quedó eliminada del Mundial 2026 tras dos derrotas seguidas. Es por eso que Lionel Messi será suplente, pensando en el duelo de dieciseisavos de final. "Leo va a ir al banco". Scaloni contestó de esta forma a la primera pregunta de la conferencia de prensa, formulada por Enrique Macaya, eminencia del periodismo argentino, que con 91 años está en su decimoctavo Mundial y se refirió a si iba a ser el titular argentino. "Le contesto porque es usted, la segunda pregunta que me ha hecho (sobre el equipo titular) me la guardo. Leo va a arrancar después", desveló. Argentina es líder del grupo con seis puntos y está en la siguiente ronda. El otro duelo será entre Argelia y Austria para definir quien avanza en segundo lugar del grupo. Estos partidos Jordania vs Argentina y Argelia vs Austria se jugarán ambos a partir de las 8.00 de la noche y serán transmitidos por Tigo Sports Honduras.

Partidos hoy Mundial 2026 - Horarios y tranmisión; Panamá vs Inglaterra - 3:00 PM / Tigo Sports

Panamá vs Inglaterra - 3:00 PM / Tigo Sports Crocaia vs Ghana - 3:00 PM / Tigo Sports

Crocaia vs Ghana - 3:00 PM / Tigo Sports Colombia vs Portugal - 5:30 PM / Tigo Sports y TVC

Colombia vs Portugal - 5:30 PM / Tigo Sports y TVC RD del Congo vs Uzbekistán - 5:30 PM / Tigo Sports

RD del Congo vs Uzbekistán - 5:30 PM / Tigo Sports Argelia vs Austria - 8:00 PM / Tigo Sports

Argelia vs Austria - 8:00 PM / Tigo Sports Jordania vs Argentina - 8:00 PM / Tigo Sports