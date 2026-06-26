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Argentina y Messi ante sorpresivo rival: confirmados nuevos cruces de dieciseisavos

La Argentina de Lionel Messi ya conoce a su rival en la siguiente ronda y se confirman nuevos cruces en dieciseisavos del Mundial 2026.

Argentina y Messi ante sorpresivo rival: confirmados nuevos cruces de dieciseisavos

La fase de grupos está entrando en su recta final y ya se conocen más cruces de los dieciseisavos del Mundial 2026.

 Fotos EFE

Tras la resolución de varios grupos, se confirmaron nuevos enfrentamientos de los 16avos del Mundial 2026. La Noruega de Erling Haaland se enfrentará a Costa de Marfil el próximo martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Arlington.

El ganador de dicho encuentro avanzará a octavos de final, donde se medirá con el vencedor del cruce entre Brasil y Japón que chocarán el lunes en Houston.

En su último partido de la fase de grupos, Noruega cayó hoy por 4-1 ante Francia y quedó segundo en el sector I con seis puntos, mientras que Costa de Marfil también quedó como escolta en el casillero E con las mismas unidades.

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La propia Francia, líder de su cuadro con nueve puntos, chocará contra una Suecia que terminó como mejor tercero en el Grupo F con cuatro unidades.

El primer cruce de los 16avos será este domingo con el Canadá-Sudáfrica en Los Ángeles. El combinado africano enfrentará a otro anfitrión del certamen tras debutar con derrota frente a México.

Brasil y Japón abrirán la jornada del lunes para definir que selección pasará a octavos. Ese mismo día se disputará el Alemania-Paraguay en Boston y Países Bajos-Marruecos en Monterrey; el ganador de este segundo partido se enfrentará a Sudáfrica o Canadá en la siguiente fase.

Por su parte, Estados Unidos, líder del Grupo D, ya conoce que su rival es Bosnia y Herzegovina, una de las selecciones clasificadas como mejor tercera.

Por su parte, Cabo Verde hizo historia este viernes y, con un empate 0-0 contra Arabia Saudita en Houston unido a la derrota de Uruguay contra España, se clasificó para los 16avos de final por el Grupo H, y se cita con la Argentina de Leo Messi.

La Albiceleste es líder del Grupo J con seis unidades y este sábado, con Leo Messi en el banquillo, intentará derrotar a Jordania en Dallas para cerrar la primera fase con paso perfecto.

Asimismo, luego de la goleada, Bélgica tendrá que esperar rival, y lo aguarda un tercero, el próximo 1 de julio en Seattle. Corea del Sur, Ecuador, Senegal, Argelia o Austria aparecen como posibilidades en el horizonte.

Mientras tanto, Egipto se verás la caras contra Australia. 'Los Faraones' clasificaron por primera vez a la siguiente ronda del certamen tras terminar como segundos del Grupo G que lideró Bélgica.

Cruces confirmados de los dieciseisavos del Mundial 2026

Sudáfrica vs. Canadá - Domingo 28 de junio (1:00 PM).

Brasil vs. Japón - Lunes 29 de junio (11:00 AM).

Alemania vs. Paraguay - Lunes 29 de junio (2:30 PM).

Países Bajos vs. Marruecos - Lunes 29 de junio (7:00 PM).

Costa de Marfil vs. Noruega - Martes 30 de junio (11:00 AM).

Francia vs. Suecia - Martes 30 de junio (3:00 PM).

Estados Unidos vs. Bosnia - Miércoles 1 de julio (6:00 PM).

Australia vs. Egipto - Viernes 3 de julio (12:00 PM)

Argentina vs. Cabo Verde - Viernes 3 de julio (4:00 PM)

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Redacción La Prensa
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