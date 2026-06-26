Argentina y Messi ante sorpresivo rival: confirmados nuevos cruces de dieciseisavos

En su último partido de la fase de grupos, Noruega cayó hoy por 4-1 ante Francia y quedó segundo en el sector I con seis puntos, mientras que Costa de Marfil también quedó como escolta en el casillero E con las mismas unidades.

El ganador de dicho encuentro avanzará a octavos de final, donde se medirá con el vencedor del cruce entre Brasil y Japón que chocarán el lunes en Houston.

Tras la resolución de varios grupos, se confirmaron nuevos enfrentamientos de los 16avos del Mundial 2026. La Noruega de Erling Haaland se enfrentará a Costa de Marfil el próximo martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Arlington.

La propia Francia, líder de su cuadro con nueve puntos, chocará contra una Suecia que terminó como mejor tercero en el Grupo F con cuatro unidades.

El primer cruce de los 16avos será este domingo con el Canadá-Sudáfrica en Los Ángeles. El combinado africano enfrentará a otro anfitrión del certamen tras debutar con derrota frente a México.

Brasil y Japón abrirán la jornada del lunes para definir que selección pasará a octavos. Ese mismo día se disputará el Alemania-Paraguay en Boston y Países Bajos-Marruecos en Monterrey; el ganador de este segundo partido se enfrentará a Sudáfrica o Canadá en la siguiente fase.

Por su parte, Estados Unidos, líder del Grupo D, ya conoce que su rival es Bosnia y Herzegovina, una de las selecciones clasificadas como mejor tercera.

Por su parte, Cabo Verde hizo historia este viernes y, con un empate 0-0 contra Arabia Saudita en Houston unido a la derrota de Uruguay contra España, se clasificó para los 16avos de final por el Grupo H, y se cita con la Argentina de Leo Messi.

La Albiceleste es líder del Grupo J con seis unidades y este sábado, con Leo Messi en el banquillo, intentará derrotar a Jordania en Dallas para cerrar la primera fase con paso perfecto.

Asimismo, luego de la goleada, Bélgica tendrá que esperar rival, y lo aguarda un tercero, el próximo 1 de julio en Seattle. Corea del Sur, Ecuador, Senegal, Argelia o Austria aparecen como posibilidades en el horizonte.

Mientras tanto, Egipto se verás la caras contra Australia. 'Los Faraones' clasificaron por primera vez a la siguiente ronda del certamen tras terminar como segundos del Grupo G que lideró Bélgica.