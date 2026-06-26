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Enfado de Valverde, encaran al árbitro y señalan culpable tras eliminación de Uruguay

Decepción de Uruguay eliminado, lo que pasó con Fede Valverde, enfado y futbolista se volvió loco y se encaró con el árbitro en el Mundial.

Enfado de Valverde, encaran al árbitro y señalan culpable tras eliminación de Uruguay
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La Selección de Uruguay sufrió una dolorosa caída ante España: se despide del Mundial 2026 en la fase de grupos.

 Fotos EFE / Redes
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El rey Felipe VI de España estuvo presente en el estadio Akron en Guadalajara para disfrutar del juego mundialista.
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Previo al partido, se llevo a cabo un minuto de silencio debido a la tragedia por los terremotos en Venezuela que dejó a cientos de víctimas.
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Los sudamericanos llegaban con la obligación de sumar de a tres luego de los tropiezos ante Arabia Saudita (1-1) y Cabo Verde (2-2).
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Sin embargo, los charrúas sufrieron un duro golpe en el primer tiempo y todo producto de un error.
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Señalado ya en los primeros dos partidos, sobre todo en el 2-2 contra Cabo Verde de la segunda jornada del Mundial, el portero Fernando Muslera, leyenda de la selección uruguaya, cometió un nuevo error ante España, en el 0-1 en el minuto 42 de Álex Baena.
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El gol pareció responsabilidad suya, más allá del terreno o la sorpresa del tiro del centrocampista del Atlético de Madrid. Era un balón que debió ser suyo. No lo atrapó. Ni siquiera la despejó. Su estirada, vencido para alcanzar la pelota, fue una pifia, cuando le sobrepasó y se alojó en la red de su portería entre el lamento y la frustración del guardameta, consciente del error, con el enfado de Bielsa.
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A la vuelta del vestuario, Muslera ya no apareció sobre el terreno. El cartel de los cambios, el ‘1’ por el ‘23’, delató su sustitución por Sergio Rochet, quien había sido el portero titular en el Mundial de Qatar 2022 y en la transición posterior hasta una lesión.
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Suplente en todo el torneo, fue el elegido para la segunda parte enmendar los errores de Muslera en el segundo acto.
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En la segunda parte, España defendió su marcador e incluso estuvo más cerca del segundo que Uruguay del empate.
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Antes de cumplirse los 60 minutos del partido, se vino la sorpresa. Bielsa tomó la decisión de sustituir a Fede Valverde y esto no le gustó para nada al jugador del Real Madrid.
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Valverde se mostró inconforme durante su cambio, cuando su selección buscaba el empate ante los españoles.
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La reacción de Fede Valverde tras su cambio en el minuto 57'. Aunque Bielsa movió las piezas no fue capaz de cambiar el partido.
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También se viralizó la imagen durante la salida del uruguayo: ¡no miró a Bielsa tras ser sustituido!
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Bielsa tampoco la estaba pasando bien desde el área técnica: así daba indicaciones durante la segunda parte del partido.
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Las malas noticias no paraban para Uruguay justo en el agregado se quedó con uno menos.
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Agustín Canobbio recibió la tarjeta roja en el quinto minuto añadido del segundo tiempo por una falta fuerte contra el español Rodri.
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El jugador no se lo tomó bien y hasta se encaró con el árbitro, furioso tras ver la tarjeta roja.
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Sus compañeros trataron de calmarlo y hacer que saliera para culminar con las acciones del partido. No se lo tomó nada bien.
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La selección de Uruguay volvió a fallar en el acceso a las eliminatorias del Mundial por segunda edición seguida; un hecho nunca visto a lo largo de su historia, cuando jamás fracasó consecutivamente.
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No le había ocurrido nunca a lo largo de sus quince participaciones, incluida la actual, en el torneo de los torneos.

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Hasta el episodio de Catar en 2022, Uruguay había alcanzado todas las eliminatorias desde la eliminación también en esta instancia en Japón y Corea 2002.

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Los jugadores se mostraron decepcionados luego de quedar fuera en la fase de grupos del Mundial 2026.
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Uruguay terminó como tercera de su grupo con apenas 2 puntos y fue superada por Cabo Verde que se quedó con el segundo con 3 unidades.
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La tristeza de los uruguayos tras ser eliminados nuevamente en la fase de grupos de una Copa del Mundo.
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