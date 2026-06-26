Enfado de Valverde, encaran al árbitro y señalan culpable tras eliminación de Uruguay

El gol pareció responsabilidad suya, más allá del terreno o la sorpresa del tiro del centrocampista del Atlético de Madrid. Era un balón que debió ser suyo. No lo atrapó. Ni siquiera la despejó. Su estirada, vencido para alcanzar la pelota, fue una pifia, cuando le sobrepasó y se alojó en la red de su portería entre el lamento y la frustración del guardameta, consciente del error, con el enfado de Bielsa.