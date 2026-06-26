Cabo Verde vs Arabia Saudita, EN VIVO Mundial 2026: hora y dónde ver

Houston, Estados Unidos.

Arabia cierra la tabla con 1 punto y una diferencia de goles muy negativa.

El grupo llega a la última jornada con España como líder, con 4 puntos y una diferencia de goles muy favorable gracias al 4-0 ante Arabia Saudí, seguido por Uruguay y Cabo Verde, ambos con 2 unidades, pero con los sudamericanos por delante por un mejor balance anotador.

La selección de Cabo Verde se mide este viernes en Houston con Arabia Saudí con la posibilidad de hacer historia y de clasificarse por primera vez a la fase de eliminación directa, con un ojo puesto en Guadalajara, donde España juega contra Uruguay.

Esta situación deja todo abierto: España todavía no tiene asegurado matemáticamente el primer puesto, Uruguay y Cabo Verde dependen de sí mismos para pelear por la clasificación directa, y Arabia está obligada a ganar para no quedar definitivamente fuera.

Así, el partido del NRG Stadium de Houston adquiere alta relevancia no solo para Cabo Verde y Arabia, sino también para Uruguay y hasta España .

La Roja es dueña de su destino y con una victoria ante Uruguay estará segura del pase de ronda como líder del grupo. Sin embargo, si España empata o pierde, cada gol que se marque en Houston puede alterar el orden final del grupo.

Una victoria amplia de Cabo Verde podría incluso arrebatarle el primer lugar a los de Luis de la Fuente, mientras que un triunfo africano combinado con una derrota española relegaría a los campeones de Europa a la tercera plaza.

Cabo Verde alcanzaría los cinco puntos con una victoria y en función de lo que ocurra en el España–Uruguay, podría asegurar su presencia en la siguiente ronda.

El empate no le sirve a nadie y reduciría notablemente las opciones de clasificación de Arabia y Cabo Verde.

El seleccionado saudí se enfrenta al choque con una única opción: ganar. Su derrota abultada ante España le ha dejado con una diferencia de goles muy negativa y con la obligación de sumar tres puntos para alimentar alguna esperanza de clasificación , ya sea como segundo de grupo o dependiendo de la tabla de terceros.

Los focos también apuntan a la portería de Cabo Verde , donde Vozinha se ha convertido en uno de los grandes nombres propios de este Mundial gracias a sus actuaciones decisivas.

El guardameta ha sostenido a su selección en momentos críticos, con intervenciones de mérito ante España que permitieron a los africanos firmar un empate histórico y mantener vivo el sueño de la clasificación.

- Alineaciones probables:

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral; Telmo Arcanjo, Kevin Pina, Jamiro Monteiro; Ryan Mendes, Gilson Benchimol, Garry Rodrigues.

Seleccionador: Pedro Leitão Brito.

Arabia Saudí: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Al-Amri, Hassan Al-Tambakti, Moteb Al-Harbi; Mohammed Abu Al-Shamat, Mohamed Kanno, Abdullah Al-Khaibari, Salem Al-Dawsari, Musab Al-Juwayr; Feras Al-Brikan.

Seleccionador: Georgios Donis.

Árbitro: François Letexier (FRA).

Estadio: NRG Stadium (Houston).

Transmite: Tigo Sport Honduras

Hora: 18:00. EFE