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Brujo ghanés revela lo que pasará con Cristiano y Portugal en el Mundial 2026

El famoso brujo de Ghana confiesa lo que está “destinado” para Portugal en este Mundial 2026.

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El Mundial 2026 sigue sacando a la luz pecualiares momentos, uno de ellos, el polémico espiritualista ghanés, Kwaku Bonsam, quien volvió a aparecer para pronunciarse sobre la Portugal de Cristiano Ronaldo.
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El brujo se viralizó en la pasada jornada 2 del Mundial 2026, en donde, afirmó que Ghana no iba a perdr ante Inglaterra, tema que se cumplió, ya que quedó igualado sin goles.
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En la misma línea mantuvo que Kane no iba a poder golearlos, otro predicción que se cumplió, por que el delantero tuvo ocasiones claras, pero terminó errando.
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El brujo de Ghana aseguró haber utilizado poderes espirituales para impedir que el capitán Harry Kane pudiera convertir goles.
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"Será justo lo suficiente para detenerlo contra mi país. Haré mi trabajo para que pueda ayudar a Ghana", afirmó en la previa del juego en referencia a Harry Kane.
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Ahora, ha vuelto a aparecer para brindar una nueva predicción de lo que pasará en el Mundial 2026.
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Y todo involucra a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Los lusos son uno de los preferidos de los aficionados para quedarse con el título del Mundial 2026.
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El famoso ghanés afirma que el Mundial ya está “decidido en el plano espiritual” y señala a Portugal como la ganadora.
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“Este Mundial es para Cristiano Ronaldo y Portugal”, dijo el brujo que es famoso por hacer predicciones en su país sobre el fútbol.
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En sus declaraciones, también afirma que "Harry Kane e Inlaterra volverán a quedarse cerca" de ganar el título, pero será la Portugal de Cristiano la ganadora.
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Asimismo, afirmó que hubo un error con una de las selecciones y que esta ya fue eliminada del Mundial 2026.
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“Honestamente, fue un gran error. Había preparado un amuleto especial para debilitar al oponente previsto de Ghana en la Copa del Mundo, pero durante el ritual mi aprendiz resbaló con el mapa y la energía se dirigió hacia Turquía en su lugar”, reveló.
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Bonsam remarca que es “el espiritualista más poderoso del mundo" y ya es conocido en su país por acertar algunas de sus predicciones. ¿Quedará Portugal campeona?
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Estas declaraciones vienen en la previa del juego entre Portugal y Colombia este sábado para definir al líder de su grupo.
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Los lusos son segundos con 4 puntos y están por debajo de los colombianos que lideran con 6. Tropezaron en su debut ante República Democrática del Congo (1-1) y luego se repusieron con la goleada a Uzbekistán (5-0).
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