Argentina recibe dura noticia sobre Messi de cara al duelo ante Jordania

Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, y el defensa Nicolás Tagliafico quisieron comenzar la conferencia de prensa de este viernes previa al partido contra Jordania del Mundial 2026 con un mensaje de apoyo al pueblo venezolano, al que enviaron "un gran abrazo".
"Antes de nada me quiero poner serio y enviar mucha fuerza al pueblo venezolano. No puedo creer lo que se está viendo. Espero que todos los países que puedan dar una mano, la den, que será bienvenida. Un gran abrazo al pueblo venezolano", dijo Scaloni.
Minutos después, Tagliafico comenzó de igual forma su comparancia. "Quiero enviar condolencias a los afectados por el terremoto que sufrieron y deseo que pase todo cuanto antes", indicó.
Titularidad de Messi
Scaloni confirmó este viernes que Lionel Messi será suplente contra Jordania, en el partido de la tercera jornada del grupo J del Mundial 2026 que se disputará en el estadio AT&T de Arlington.
"Leo va a ir al banco". Scaloni contestó de esta forma a la primera pregunta de la conferencia de prensa, formulada por Enrique Macaya, eminencia del periodismo argentino, que con 91 años está en su décimoctavo Mundial y se refirió a si iba a ser el titular argentino.
"Le contesto porque es usted, la segunda pregunta que me ha hecho (sobre el equipo titular) me la guardo. Leo va a arrancar después", desveló.