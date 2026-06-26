Real Madrid lo vende por 60 millones, Barça no lo quiere más y crack se va del PSG

El mercado de fichajes internacional continúa avanzando con intensidad, dejando múltiples movimientos, negociaciones abiertas y operaciones ya cerradas que sacuden a los grandes clubes europeos.
El Como ha cerrado un acuerdo con el Real Madrid para la compra definitiva de Nico Paz en un traspaso permanente. Operación totalmente acordada.
El club italiano ejecutará la recompra del mediapunta argentino desde el conjunto blanco. El jugador priorizaba continuar en el Como, donde seguirá su desarrollo.
Gonçalo Ramos ya ha completado el reconocimiento médico con el AC Milan y se convertirá en nuevo jugador rossonero.
Dani Ceballos pone fin a su etapa en el Real Madrid como agente libre. El centrocampista ha publicado un comunicado de despedida tras nueve temporadas en el club.
“Tras nueve temporadas, ha llegado el momento de cerrar uno de los capítulos más importantes de mi vida. No ha sido una decisión sencilla. Este último año fue complicado y sentí que era el momento de iniciar un nuevo reto con la misma ilusión con la que llegué por primera vez.”
Stefan de Vrij se convertirá en nuevo jugador del Panathinaikos. Acuerdo completamente cerrado tras los últimos informes.
Carlos Reina ha decidido abandonar el Real Betis para incorporarse al Torreense portugués. El jugador apuesta por el proyecto luso y firmará un contrato de larga duración hasta junio de 2029.
El Arsenal realizó un acercamiento formal en las últimas 24 horas por Bruno Guimaraes. La propuesta inicial de 55 millones de libras fue rechazada de inmediato por el Newcastle United.
La cesión de André Onana al Trabzonspor desde el Manchester United avanza con fuerza.El acuerdo incluiría una tarifa por préstamo y el reparto de una parte del salario del guardameta camerunés.
La Juventus reactivará las conversaciones con el Paris Saint-Germain por Randal Kolo Muani.Las condiciones personales ya estarían pactadas desde hace semanas y ahora buscan cerrar el acuerdo entre clubes.
Marc Casadó gana opciones para salir del FC Barcelona en este mercado de verano.El mediocentro de 22 años es consciente de que no tendrá los minutos deseados bajo la dirección de Hansi Flick y valora destinos donde tenga mayor protagonismo.
Elliot Anderson será nuevo jugador del Manchester City. Acuerdo total cerrado. Operación cifrada en 116 millones de libras entre los clubes para su traspaso definitivo.
Marco Palestra: “Estoy muy feliz de unirme al Chelsea. Comienza un nuevo capítulo en mi carrera”.El jugador ya tiene cita médica programada para mañana y solo faltan los últimos trámites para oficializar su incorporación.