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Show de Dembélé co Francia, goleada a Noruega y qué pasó con Mbappé vs Haaland

Ousmane Dembélé firmó una actuación estelar con tres goles que encaminaron la victoria de Francia ante una Noruega que no logró contener el ritmo del encuentro.

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Francia goleó a Noruega con un hat-trick de Dembélé en un partido donde el conjunto galo mostró su mejor versión ofensiva y terminó imponiendo su jerarquía en el Mundial 2026.

 Fotos: EFE- Redes Sociales.
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Francia y Noruega se enfrentaron en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, y la afición francesa ya calentaba el ambiente en las gradas desde el pitido inicial.
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Los seguidores noruegos tampoco se quedaron atrás y aportaron color y ruido en las tribunas, en un duelo con gran atmósfera mundialista.
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Todas las miradas estaban puestas en Erling Haaland, aunque el delantero noruego no disputó ni un solo minuto del encuentro.
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También los focos se centraban en Kylian Mbappé, quien sí partió de inicio y fue uno de los protagonistas del choque.
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Así formó la selección francesa para medirse a Noruega en este cierre de fase de grupos.
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El espectáculo arrancó de inmediato con un auténtico golazo de Ousmane Dembélé en el minuto 7, el “Mosquito” abría el marcador para Francia con una gran definición.
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Dembélé celebró con rapidez junto a sus compañeros el primer tanto del partido, desatando la alegría en el conjunto galo.
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Dembélé volvió a festejar efusivamente con sus compañeros, que ya manejaban una ventaja cómoda en el marcador.
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Aun así, Noruega no se rindió y recortó distancias con un tanto de Andreas Aasgaard en el minuto 21, metiéndose de nuevo en el partido.
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La locura llegó en el minuto 32, cuando Dembélé volvió a aparecer para firmar un golazo, completar su hat-trick y anotar el tercero para los franceses.
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En la segunda mitad, Theo Hernández cometió un penalti claro dentro del área, dando a Noruega una oportunidad para acercarse en el marcador.
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Sin embargo, el portero francés se hizo enorme y detuvo el lanzamiento, manteniendo la ventaja de dos goles para su equipo.
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Mbappé siguió intentándolo en ataque, pero no tuvo fortuna y las acciones no terminaron de salirle al delantero francés.
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Ya en el minuto 92, Désiré Doué sentenció el encuentro con el cuarto gol, firmando la goleada definitiva de Francia sobre Noruega.
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