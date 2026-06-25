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Tabla posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026: clasificadas y eliminadas

Son ocho las selecciones que pelean por mantenerse en el Mundial 2026 como mejores terceros.

  • Actualizado: 25 de junio de 2026 a las 22:40 -
  • Lesly Gutiérrez
Tabla posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026: clasificadas y eliminadas

Suecia, Ecuador y Bosnia son las selecciones que ya tienen asegurado su pase a la siguiente ronda.
Estados Unidos.

¡La pelea está que arde! El Mundial estrenó nuevo formato para la edición en Estados Unidos, México y Canadá con 48 selecciones, y con ello más posibilidades de mantenerse en la competencia como mejores terceros.

Serán ocho las selecciones que puedan seguir con vida en el torneo y tras el inicio de la jornada 3, ya son varias las que tienen su pase asegurado a la siguiente fase de la Copa del Mundo. Una de ellas es Suecia, que culminó con 4 puntos y es el primero en la tabla de los mejores terceros.

En la segunda posición le sigue Ecuador con la misma cantidad. Los sudamericanos firmaron un histórico triunfo ante Alemania (2-1) y también se colaron a los dieciseisavos del Mundial 2026. En la tercera plaza se encuentra Bosnia y Herzegovina, otra de las clasificadas a la siguiente fase.

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Ya en la cuarta posición se encuentra Paraguay, que este jueves empató sin goles ante Australia. Todavía tienen que esperar a los últimos resultados para asegurar su presencia en la nueva etapa de la Copa del Mundo.

​​​​Con tres puntos se encuentran: Croacia (-1), Corea del Sur (-1), Argelia: 3 puntos (-2), Escocia: 3 puntos (-3). De momento, esas serían las clasificadas. Ahora bien, le siguen Cabo Verde con 2 puntos y que este viernes se juega la vida ante Arabia Saudita.

Le siguen: Bélgica: 2 puntos (0), Repúblca Democrática del Congo: 1 punto (-1) y Senegal: 0 puntos (-3); estas de momento, son las que quedarían fuera del Mundial 2026.​​​​​

Tabla de posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026

Partidos restantes de la jornada 3 del Mundial 2026

Viernes, 26 de junio

- Noruega vs Francia

- Senegal vs Irak

- Cabo Verde vs Arabia Saudita

- Uruguay vs España

- Nueva Zelanda vs Bélgica

- Egipto vs Irán

Sábado, 27 de junio

- Panamá vs Inglaterra

- Croacia vs Ghana

- Colombia vs Portugal

- RD Congo vs Uzbekistán

- Argelia vs Austria

- Jordania vs Argentina

Criterios de desempate para los mejores terceros

1. Puntos obtenidos

2. Diferencia de goles

3. Goles a favor

4. Fair Play

5.Mejor ubicación en Ranking FIFA

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Lesly Gutiérrez
Lesly Gutiérrez
Periodista

Licenciada en Periodismo, formada en las aulas del Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC). Trabajo para las plataformas digitales de Diario DIEZ, La Prensa y El Heraldo como redactora de contenido deportivo nacional e internacional desde 2022.

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