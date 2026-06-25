Tabla posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026: clasificadas y eliminadas

Estados Unidos.

¡La pelea está que arde! El Mundial estrenó nuevo formato para la edición en Estados Unidos, México y Canadá con 48 selecciones, y con ello más posibilidades de mantenerse en la competencia como mejores terceros.

Serán ocho las selecciones que puedan seguir con vida en el torneo y tras el inicio de la jornada 3, ya son varias las que tienen su pase asegurado a la siguiente fase de la Copa del Mundo. Una de ellas es Suecia, que culminó con 4 puntos y es el primero en la tabla de los mejores terceros.

En la segunda posición le sigue Ecuador con la misma cantidad. Los sudamericanos firmaron un histórico triunfo ante Alemania (2-1) y también se colaron a los dieciseisavos del Mundial 2026. En la tercera plaza se encuentra Bosnia y Herzegovina, otra de las clasificadas a la siguiente fase.