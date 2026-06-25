Tabla posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026: clasificadas y eliminadas

¡La pelea está que arde! El Mundial estrenó nuevo formato para la edición en Estados Unidos, México y Canadá con 48 selecciones, y con ello más posibilidades de mantenerse en la competencia como mejores terceros.
Serán ocho las selecciones que puedan seguir con vida en el torneo y tras el inicio de la jornada 3, ya son varias las que tienen su pase asegurado a la siguiente fase de la Copa del Mundo. Una de ellas es Suecia, que culminó con 4 puntos y es el primero en la tabla de los mejores terceros.
En la segunda posición le sigue Ecuador con la misma cantidad. Los sudamericanos firmaron un histórico triunfo ante Alemania (2-1) y también se colaron a los dieciseisavos del Mundial 2026. En la tercera plaza se encuentra Bosnia y Herzegovina, otra de las clasificadas a la siguiente fase.
Ya en la cuarta posición se encuentra Paraguay, que este jueves empató sin goles ante Australia. Todavía tienen que esperar a los últimos resultados para asegurar su presencia en la nueva etapa de la Copa del Mundo.
Con tres puntos se encuentran: Croacia (-1), Corea del Sur (-1), Argelia: 3 puntos (-2), Escocia: 3 puntos (-3). De momento, esas serían las clasificadas. Ahora bien, le siguen Cabo Verde con 2 puntos y que este viernes se juega la vida ante Arabia Saudita.
Le siguen: Bélgica: 2 puntos (0), Repúblca Democrática del Congo: 1 punto (-1) y Senegal: 0 puntos (-3); estas de momento, son las que quedarían fuera del Mundial 2026.
Tabla de posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026
Partidos restantes de la jornada 3 del Mundial 2026
Viernes, 26 de junio
- Noruega vs Francia
- Senegal vs Irak
- Cabo Verde vs Arabia Saudita
- Uruguay vs España
- Nueva Zelanda vs Bélgica
- Egipto vs Irán
Sábado, 27 de junio
- Panamá vs Inglaterra
- Croacia vs Ghana
- Colombia vs Portugal
- RD Congo vs Uzbekistán
- Argelia vs Austria
- Jordania vs Argentina
Criterios de desempate para los mejores terceros
1. Puntos obtenidos
2. Diferencia de goles
3. Goles a favor
4. Fair Play
5.Mejor ubicación en Ranking FIFA