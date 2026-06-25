Mundial: Lágrimas de Ecuador, DT se volvió loco con su esposa y decepción en Alemania

Ecuador firmó este jueves 25 de junio un histórico triunfo ante Alemania para lograr meterse como mejor tercero en los dieciseisavos del Mundial 2026.
Los sudamericanos llegaban con la obligación de sumar de a tres luego de haber tropezado ante Costa de Marfil (1-0) y Curazao (0-0).
Sin embargo, recibieron un gol tempranero en el partido y apenas en el minuto 2, Leroy Sané puso el 0-1 en el marcador.
Un tanto del conjunto alemán que estuvo enmarcado por la polémica por una falta previa que no fue sancionada. Todo Ecuador lo reclamó.
Pero Ecuador no bajó los brazos tan rápido y siete minutos después encontró el empate.
Nilson Angulo con un enorme remate le dio la igualdad a su selección y volvió la ilusión de buscar la hazaña que los llevara a la siguiente ronda.
El partido estuvo intenso y Ecuador se fue al descanso igualando 1-1 ante Alemania en el duelo por la jornada 3 del Mundial 2026.
Una que robó miradas fue la famosa cantante Sabrina Carpenter, quien estuvo viendo el partido y utilizando la camisa de Ecuador.
Para la segunda parte las cosas parecían ir en contra de Ecuador, ya que pocos minutos después de su reanudación, la jueza del partido sancionaba penal.
Los jugadores comenzaron a reclamar y la jueza del partido fue llamada por el VAR para revisar la polémica acción.
En las imágenes del VAR compartieron una falta previa y Ecuador volvió a la vida: el penal fue anulado.
Las acciones continuaron y en el tramo final del partido, Ecuador encontró el gol del triunfo.
Gonzalo Plata se puso la capa de héroe y definió frente a Manuel Neuer para darle el 2-1 definitivo a Ecuador.
Sebastián Beccacece, técnico de Ecuador, se volvió loco y fue a festejar con su esposa Patricia Persson en las graderías.
El estratega argentino se subió en el muro y logró alcanzar a su familia para protagonizar un eufórico festejo.
¡Momentazo! El enorme festejo del argentino con su familia tras lograr un histórico triunfo sobre Alemania.
Así fue el eufórico festejo del estratega argentino con su familia en las graderías del Estadio de Nueva York.
Ecuador logró meterse en la última jornada a los dieciseisavos como mejor tercero de su grupo.
Los ecuatorianos alcanzaron 4 unidades y quedaron por debajo de Alemania (primero) y Costa de Marfil (segundo).
El festejo de los jugadores tras lograr un histórico triunfo y vencer a la cuatro veces campeona del mundo: Alemania.
La emoción de los jugadores sudamericanos tras la victoria ante los europeos.
Las lágrimas de alguno de los protagonistas tras lograr el increíble pase a la siguiente ronda del Mundial 2026.
Ecuador sigue con vida en el Mundial 2026 y estará a la espera para conocer a su próximo rival.
Los festejos por parte de los jugadores ecuatorianos tras firmar la histórica goleada ante Alemania.
¡Otro de los momentazos! Moisés Caicedo corrió hacia su mamá y su familia luego de la heroica remontada de Ecuador ante Alemania.
Alemania perdió su invicto, pero se quedó con el liderato del Grupo E con 7 puntos tras la goleada ante Curazao y el triunfo ante Costa de Marfil.