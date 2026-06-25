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Mundial: Lágrimas de Ecuador, DT se volvió loco con su esposa y decepción en Alemania

Técnico de Ecuador se volvió loco y protagonizó un eufórico festejo con su familia, lágrimas y decepción en Alemania tras histórica remontada.

Mundial: Lágrimas de Ecuador, DT se volvió loco con su esposa y decepción en Alemania
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Ecuador firmó este jueves 25 de junio un histórico triunfo ante Alemania para lograr meterse como mejor tercero en los dieciseisavos del Mundial 2026.

 Fotos EFE
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Los sudamericanos llegaban con la obligación de sumar de a tres luego de haber tropezado ante Costa de Marfil (1-0) y Curazao (0-0).
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Sin embargo, recibieron un gol tempranero en el partido y apenas en el minuto 2, Leroy Sané puso el 0-1 en el marcador.

 Foto cortesía ESPN
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Un tanto del conjunto alemán que estuvo enmarcado por la polémica por una falta previa que no fue sancionada. Todo Ecuador lo reclamó.

 Foto cortesía ESPN
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Pero Ecuador no bajó los brazos tan rápido y siete minutos después encontró el empate.
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Nilson Angulo con un enorme remate le dio la igualdad a su selección y volvió la ilusión de buscar la hazaña que los llevara a la siguiente ronda.

 Foto cortesía ESPN
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El partido estuvo intenso y Ecuador se fue al descanso igualando 1-1 ante Alemania en el duelo por la jornada 3 del Mundial 2026.
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Una que robó miradas fue la famosa cantante Sabrina Carpenter, quien estuvo viendo el partido y utilizando la camisa de Ecuador.
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Para la segunda parte las cosas parecían ir en contra de Ecuador, ya que pocos minutos después de su reanudación, la jueza del partido sancionaba penal.

 Foto cortesía ESPN
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Los jugadores comenzaron a reclamar y la jueza del partido fue llamada por el VAR para revisar la polémica acción.
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En las imágenes del VAR compartieron una falta previa y Ecuador volvió a la vida: el penal fue anulado.

 Foto cortesía ESPN
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Las acciones continuaron y en el tramo final del partido, Ecuador encontró el gol del triunfo.
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Gonzalo Plata se puso la capa de héroe y definió frente a Manuel Neuer para darle el 2-1 definitivo a Ecuador.
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Sebastián Beccacece, técnico de Ecuador, se volvió loco y fue a festejar con su esposa Patricia Persson en las graderías.

 Foto cortesía ESPN
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El estratega argentino se subió en el muro y logró alcanzar a su familia para protagonizar un eufórico festejo.
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¡Momentazo! El enorme festejo del argentino con su familia tras lograr un histórico triunfo sobre Alemania.
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Así fue el eufórico festejo del estratega argentino con su familia en las graderías del Estadio de Nueva York.
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Ecuador logró meterse en la última jornada a los dieciseisavos como mejor tercero de su grupo.
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Los ecuatorianos alcanzaron 4 unidades y quedaron por debajo de Alemania (primero) y Costa de Marfil (segundo).
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El festejo de los jugadores tras lograr un histórico triunfo y vencer a la cuatro veces campeona del mundo: Alemania.
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La emoción de los jugadores sudamericanos tras la victoria ante los europeos.
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Las lágrimas de alguno de los protagonistas tras lograr el increíble pase a la siguiente ronda del Mundial 2026.
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Ecuador sigue con vida en el Mundial 2026 y estará a la espera para conocer a su próximo rival.
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Los festejos por parte de los jugadores ecuatorianos tras firmar la histórica goleada ante Alemania.
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¡Otro de los momentazos! Moisés Caicedo corrió hacia su mamá y su familia luego de la heroica remontada de Ecuador ante Alemania.
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Alemania perdió su invicto, pero se quedó con el liderato del Grupo E con 7 puntos tras la goleada ante Curazao y el triunfo ante Costa de Marfil.
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