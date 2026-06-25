Polémica en el Mundial: estallan por permitir banderas LGTBI y reciben dura respuesta

Remarca eso sí, que no se trata del 'Partido del Orgullo' como lo ha calificado el comité organizador de Seattle y se remite a lo que ya declaró en enero pasado el presidente de la FIFA en una entrevista: "En primer lugar, debo aclarar que no habrá ningún «partido del Orgullo» en el Mundial. Se disputará un partido del Mundial de la FIFA en Seattle y, ese mismo día, tendrán lugar en la ciudad actos organizados por entidades externas. Pero eso no tiene nada que ver con el partido en sí".