Así buscan frenar la violencia escolar en centros educativos del Valle de Sula

San Pedro Sula, Honduras

Con el objetivo de prevenir la violencia en los centros educativos y fortalecer la convivencia escolar, la Policía Nacional desarrolla jornadas de capacitación dirigidas a estudiantes de educación básica en distintos municipios del valle de Sula. Las actividades son coordinadas por la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), a través de la Unidad Metropolitana de Prevención Número 7 (UMEP-7) y la División de Policía Escolar, como parte de un programa permanente de prevención.

El subinspector Danier Fúnez informó que las charlas están dirigidas a alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de primaria, con una participación de más de 60 estudiantes por jornada. Durante las capacitaciones, los niños aprenden a identificar sus emociones, reconocer las señales físicas del enojo y aplicar técnicas de autocontrol para afrontar situaciones de conflicto de manera adecuada.

Además, instructores del programa Great ( Educación y Entrenamiento en Resistencia a las Pandillas) imparten contenidos orientados a la resolución pacífica de conflictos, la toma de decisiones responsables y el fortalecimiento de la convivencia dentro y fuera de las aulas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según Fúnez, estas jornadas continuarán realizándose de forma permanente en los centros educativos de la región con el propósito de reforzar la cultura de prevención y acercar la labor policial a la comunidad educativa.