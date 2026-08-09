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Así buscan frenar la violencia escolar en centros educativos del Valle de Sula

Como parte de las acciones para reducir la violencia en los centros educativos, la Policía Nacional desarrolla jornadas de capacitación dirigidas a estudiantes de educación básica

  • Actualizado: 09 de agosto de 2026 a las 11:00 -
  • Laura Amaya
Así buscan frenar la violencia escolar en centros educativos del Valle de Sula

Las jornadas buscan promover una cultura de paz y fortalecer valores entre niños y adolescentes de distintos centros educativos de la región.

 Foto: Netapl Romero/LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

Con el objetivo de prevenir la violencia en los centros educativos y fortalecer la convivencia escolar, la Policía Nacional desarrolla jornadas de capacitación dirigidas a estudiantes de educación básica en distintos municipios del valle de Sula.

Las actividades son coordinadas por la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), a través de la Unidad Metropolitana de Prevención Número 7 (UMEP-7) y la División de Policía Escolar, como parte de un programa permanente de prevención.

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El subinspector Danier Fúnez informó que las charlas están dirigidas a alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de primaria, con una participación de más de 60 estudiantes por jornada.

Durante las capacitaciones, los niños aprenden a identificar sus emociones, reconocer las señales físicas del enojo y aplicar técnicas de autocontrol para afrontar situaciones de conflicto de manera adecuada.

Los estudiantes participan en capacitaciones y actividades recreativas orientadas a fortalecer la convivencia escolar y prevenir la violencia en los centros educativos del Valle de Sula.

Los estudiantes participan en capacitaciones y actividades recreativas orientadas a fortalecer la convivencia escolar y prevenir la violencia en los centros educativos del Valle de Sula.

 (Foto:Cortesia )

Además, instructores del programa Great ( Educación y Entrenamiento en Resistencia a las Pandillas) imparten contenidos orientados a la resolución pacífica de conflictos, la toma de decisiones responsables y el fortalecimiento de la convivencia dentro y fuera de las aulas.

Según Fúnez, estas jornadas continuarán realizándose de forma permanente en los centros educativos de la región con el propósito de reforzar la cultura de prevención y acercar la labor policial a la comunidad educativa.

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Las autoridades señalaron que este tipo de iniciativas buscan contribuir a la formación de entornos escolares más seguros, promoviendo entre los estudiantes valores como el respeto, la disciplina, la empatía y la responsabilidad.

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Redacción web
Laura Amaya

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