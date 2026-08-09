Así buscan frenar la violencia escolar en centros educativos del Valle de Sula

Con el objetivo de prevenir la violencia en los centros educativos y fortalecer la convivencia escolar, la Policía Nacional desarrolla jornadas de capacitación dirigidas a estudiantes de educación básica en distintos municipios del valle de Sula.
Las actividades son coordinadas por la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), a través de la Unidad Metropolitana de Prevención Número 7 (UMEP-7) y la División de Policía Escolar, como parte de un programa permanente de prevención.
El subinspector Danier Fúnez informó que las charlas están dirigidas a alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de primaria, con una participación de más de 60 estudiantes por jornada.
Durante las capacitaciones, los niños aprenden a identificar sus emociones, reconocer las señales físicas del enojo y aplicar técnicas de autocontrol para afrontar situaciones de conflicto de manera adecuada.
Además, instructores del programa Great ( Educación y Entrenamiento en Resistencia a las Pandillas) imparten contenidos orientados a la resolución pacífica de conflictos, la toma de decisiones responsables y el fortalecimiento de la convivencia dentro y fuera de las aulas.
Según Fúnez, estas jornadas continuarán realizándose de forma permanente en los centros educativos de la región con el propósito de reforzar la cultura de prevención y acercar la labor policial a la comunidad educativa.
Las autoridades señalaron que este tipo de iniciativas buscan contribuir a la formación de entornos escolares más seguros, promoviendo entre los estudiantes valores como el respeto, la disciplina, la empatía y la responsabilidad.