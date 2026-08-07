Innovación y talento joven: estudiantes demuestran su potencial emprendedor

San Pedro Sula, Honduras

Con creatividad, liderazgo y visión de negocio, estudiantes del último año de la carrera de Administración de Empresas del Instituto Técnico de Administración de Empresas (Intae) presentaron sus proyectos de microempresas. Como parte de su práctica profesional y requisito de graduación, los alumnos desarrollaron proyectos empresariales desde cero, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación académica. La actividad busca que los futuros profesionales experimenten de primera mano la administración de un negocio, desde la planificación financiera y el mercadeo hasta la gestión del talento humano y la atención al cliente. Con una amplia variedad de productos y conceptos comerciales, principalmente enfocados en alimentos y bebidas. Entre los proyectos destaca La Casa del Dulce, integrada por 14 estudiantes, que elabora repostería tradicional y dulces artesanales a base de azúcar. Su catálogo incluye dulce de leche, dulces de tamarindo y una combinación de tableta de coco con dulce de leche, considerada su producto estrella. Su gerenta, Any, detalló a LA PRENSA que fueron los ganadores de un concurso realizado en la Universidad Pedagógica.

Otra de las iniciativas fue Roll Donas, dedicada a la elaboración artesanal de donas, minidonas y roles de canela para atender la demanda dentro del centro educativo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Por su parte, Éxtasis Coffee ofrece bebidas preparadas con café, como expresos, frappés, lattes y mocas, además de opciones elaboradas con frutas. El proyecto atiende tanto a estudiantes como a clientes externos.

No todas las propuestas apostaron por los postres o el café. Algunos estudiantes decidieron innovar con uno de los alimentos más representativos de la gastronomía hondureña, incorporando nuevos ingredientes y sabores para ofrecer una alternativa diferente al consumidor. Frijoles del Campo, una propuesta que agrega valor a uno de los alimentos más consumidos en Honduras mediante presentaciones con jalapeño y chorizo.

Las semillas también encontraron un espacio en la feria emprendedora. La microempresa Seeds and Nuts, apostó por elaborar productos a base de ayote, cacahuate y maní, ofreciendo semillas saladas, maní garrapiñado, horchatas de cacahuate y tradicional, además de palomitas de maíz en versiones salada y sabor barbacoa. Sus integrantes explicaron que eligieron esta línea de productos por su bajo costo de producción, lo que les permite ofrecer precios accesibles sin sacrificar la calidad.

Mientras tanto, Frosty Bliss aprovecha las altas temperaturas para ofrecer yogur griego, cremitas, banana splits, pilones y otros postres fríos. Según sus integrantes, el negocio genera ingresos diarios que oscilan entre 2,000 y 5,000 lempiras.

Dunia Araceli Enamorado, coordinadora de la carrera de Administración de Empresas del Intae, explicó que el proyecto permite a los estudiantes aplicar en un entorno real los conocimientos adquiridos desde décimo grado. "Es la satisfacción más grande como docentes porque vemos que todo el trabajo no ha sido en vano. Los jóvenes tienen una creatividad muy amplia y en este proyecto reflejan todo el aprendizaje obtenido, desde el trabajo en equipo y la contabilidad hasta la mercadotecnia", expresó.

Cada microempresa cuenta con el acompañamiento de un docente asesor, quien guía a los estudiantes durante el proceso de planificación, producción y comercialización.

La innovación también llegó al sector cárnico con Sabor Artesanal, un emprendimiento que apuesta por la elaboración de chorizos 100 % naturales, sin químicos ni preservantes. Jennifer, integrante del proyecto, explicó que la iniciativa nació tras identificar la escasa oferta de productos artesanales en el mercado y la creciente demanda de alimentos más saludables. "Nosotros producimos el chorizo desde cero, sin agregar químicos ni preservantes. Queremos ofrecer una alternativa más natural, porque en el mercado hay productos que pueden afectar la salud de las personas", comentó. La estudiante señaló que el producto tuvo una rápida aceptación entre los consumidores. Durante las primeras semanas, los taquitos mexicanos preparados con su chorizo artesanal se convirtieron en el producto estrella del emprendimiento, lo que impulsó las ventas tanto dentro del instituto como en las colonias donde residen los integrantes del proyecto.

