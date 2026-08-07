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Innovación y talento joven: estudiantes demuestran su potencial emprendedor

Alumnos de último año de Administración de Empresas presentaron proyectos desarrollados desde cero. Conoce los emprendimientos de estudiantes del Intae

  • Actualizado: 07 de agosto de 2026 a las 14:50 -
  • Laura Amaya
Innovación y talento joven: estudiantes demuestran su potencial emprendedor

La creatividad y el talento de los estudiantes del Intae impulsan emprendimientos con propuestas innovadoras para el mercado hondureño.

 Foto:Neptali Romero/LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

Con creatividad, liderazgo y visión de negocio, estudiantes del último año de la carrera de Administración de Empresas del Instituto Técnico de Administración de Empresas (Intae) presentaron sus proyectos de microempresas.

Como parte de su práctica profesional y requisito de graduación, los alumnos desarrollaron proyectos empresariales desde cero, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación académica.

La actividad busca que los futuros profesionales experimenten de primera mano la administración de un negocio, desde la planificación financiera y el mercadeo hasta la gestión del talento humano y la atención al cliente. Con una amplia variedad de productos y conceptos comerciales, principalmente enfocados en alimentos y bebidas.

Entre los proyectos destaca La Casa del Dulce, integrada por 14 estudiantes, que elabora repostería tradicional y dulces artesanales a base de azúcar. Su catálogo incluye dulce de leche, dulces de tamarindo y una combinación de tableta de coco con dulce de leche, considerada su producto estrella. Su gerenta, Any, detalló a LA PRENSA que fueron los ganadores de un concurso realizado en la Universidad Pedagógica.

La Casa del Dulce se ha convertido en una de las microempresas con mayor demanda durante la feria. Su tableta de coco figura entre los productos favoritos, junto con una variedad de dulces cuyos precios oscilan entre 15 y 35 lempiras.

La Casa del Dulce se ha convertido en una de las microempresas con mayor demanda durante la feria. Su tableta de coco figura entre los productos favoritos, junto con una variedad de dulces cuyos precios oscilan entre 15 y 35 lempiras.

 (Foto: Neptalí Romero/LA PRENSA)

Otra de las iniciativas fue Roll Donas, dedicada a la elaboración artesanal de donas, minidonas y roles de canela para atender la demanda dentro del centro educativo.

Con preparación artesanal y producción diaria, las donas, mini donas y roles de canela se han convertido en los productos favoritos de quienes visitan la feria emprendedora del INTAE.

Con preparación artesanal y producción diaria, las donas, mini donas y roles de canela se han convertido en los productos favoritos de quienes visitan la feria emprendedora del INTAE.

(Foto: Neptalí Romero/LA PRENSA)

Por su parte, Éxtasis Coffee ofrece bebidas preparadas con café, como expresos, frappés, lattes y mocas, además de opciones elaboradas con frutas. El proyecto atiende tanto a estudiantes como a clientes externos.

Éxtasis Coffee conquista a los visitantes con una variada oferta de cafés y bebidas a base de frutas, destacando creaciones como <i>Eclipse Negro</i>, <i>Oro Expreso</i> y <i>Crepúsculo de Cacao</i>.

Éxtasis Coffee conquista a los visitantes con una variada oferta de cafés y bebidas a base de frutas, destacando creaciones como Eclipse Negro, Oro Expreso y Crepúsculo de Cacao.

 (Foto: Neptalí Romero/LA PRENSA)

No todas las propuestas apostaron por los postres o el café. Algunos estudiantes decidieron innovar con uno de los alimentos más representativos de la gastronomía hondureña, incorporando nuevos ingredientes y sabores para ofrecer una alternativa diferente al consumidor.

Frijoles del Campo, una propuesta que agrega valor a uno de los alimentos más consumidos en Honduras mediante presentaciones con jalapeño y chorizo.

Con presentaciones de frijoles con chorizo, jalapeño y tradicionales, tanto licuados como enteros, este emprendimiento busca innovar uno de los alimentos más representativos de la cocina hondureña. El sabor con chorizo es el favorito de los consumidores.

Con presentaciones de frijoles con chorizo, jalapeño y tradicionales, tanto licuados como enteros, este emprendimiento busca innovar uno de los alimentos más representativos de la cocina hondureña. El sabor con chorizo es el favorito de los consumidores.

 (Foto: Neptalí Romero/LA PRENSA)

Las semillas también encontraron un espacio en la feria emprendedora. La microempresa Seeds and Nuts, apostó por elaborar productos a base de ayote, cacahuate y maní, ofreciendo semillas saladas, maní garrapiñado, horchatas de cacahuate y tradicional, además de palomitas de maíz en versiones salada y sabor barbacoa.

Sus integrantes explicaron que eligieron esta línea de productos por su bajo costo de producción, lo que les permite ofrecer precios accesibles sin sacrificar la calidad.

Con precios accesibles que van de 10 a 20 lempiras, este emprendimiento comercializa semillas de ayote y cacahuate, maní garrapiñado, palomitas de maíz y horchatas artesanales, una propuesta poco frecuente en este tipo de ferias.

Con precios accesibles que van de 10 a 20 lempiras, este emprendimiento comercializa semillas de ayote y cacahuate, maní garrapiñado, palomitas de maíz y horchatas artesanales, una propuesta poco frecuente en este tipo de ferias.

 (Foto: Neptalí Romero/LA PRENSA)

Mientras tanto, Frosty Bliss aprovecha las altas temperaturas para ofrecer yogur griego, cremitas, banana splits, pilones y otros postres fríos. Según sus integrantes, el negocio genera ingresos diarios que oscilan entre 2,000 y 5,000 lempiras.

Las cremitas, topogigios de coco y pilones de frutas figuran entre los productos de mayor demanda debido a las altas temperaturas. El emprendimiento genera alrededor de 2,000 lempiras diarios en ventas.

Las cremitas, topogigios de coco y pilones de frutas figuran entre los productos de mayor demanda debido a las altas temperaturas. El emprendimiento genera alrededor de 2,000 lempiras diarios en ventas.

 (Foto: Neptalí Romero/LA PRENSA)

Dunia Araceli Enamorado, coordinadora de la carrera de Administración de Empresas del Intae, explicó que el proyecto permite a los estudiantes aplicar en un entorno real los conocimientos adquiridos desde décimo grado.

"Es la satisfacción más grande como docentes porque vemos que todo el trabajo no ha sido en vano. Los jóvenes tienen una creatividad muy amplia y en este proyecto reflejan todo el aprendizaje obtenido, desde el trabajo en equipo y la contabilidad hasta la mercadotecnia", expresó.

Dunia Enamorado explicó a LA PRENSA que los estudiantes reciben supervisión permanente durante el desarrollo de sus microempresas y cumplen con las medidas de higiene y seguridad. Además, son capacitados mediante cursos impartidos por el Infop.

Dunia Enamorado explicó a LA PRENSA que los estudiantes reciben supervisión permanente durante el desarrollo de sus microempresas y cumplen con las medidas de higiene y seguridad. Además, son capacitados mediante cursos impartidos por el Infop.

 (Foto: Neptalí Romero/LA PRENSA)

Cada microempresa cuenta con el acompañamiento de un docente asesor, quien guía a los estudiantes durante el proceso de planificación, producción y comercialización.

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La innovación también llegó al sector cárnico con Sabor Artesanal, un emprendimiento que apuesta por la elaboración de chorizos 100 % naturales, sin químicos ni preservantes. Jennifer, integrante del proyecto, explicó que la iniciativa nació tras identificar la escasa oferta de productos artesanales en el mercado y la creciente demanda de alimentos más saludables.

"Nosotros producimos el chorizo desde cero, sin agregar químicos ni preservantes. Queremos ofrecer una alternativa más natural, porque en el mercado hay productos que pueden afectar la salud de las personas", comentó.

La estudiante señaló que el producto tuvo una rápida aceptación entre los consumidores. Durante las primeras semanas, los taquitos mexicanos preparados con su chorizo artesanal se convirtieron en el producto estrella del emprendimiento, lo que impulsó las ventas tanto dentro del instituto como en las colonias donde residen los integrantes del proyecto.

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Actualmente, Sabor Artesanal comercializa el chorizo a 135 lempiras la libra a granel, 80 lempiras la libra embutida y 68 lempiras la presentación de media libra, con la expectativa de ampliar su mercado una vez finalicen sus estudios.

Actualmente, Sabor Artesanal comercializa el chorizo a 135 lempiras la libra a granel, 80 lempiras la libra embutida y 68 lempiras la presentación de media libra, con la expectativa de ampliar su mercado una vez finalicen sus estudios.

 (Foto: Neptalí Romero/LA PRENSA)
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Las autoridades del instituto consideran que esta metodología fortalece las competencias técnicas y empresariales de los jóvenes, preparándolos para incorporarse al mercado laboral o desarrollar sus propios emprendimientos al finalizar sus estudios.

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Redacción web
Laura Amaya

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