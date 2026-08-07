Así fue el trágico final de Stefanie durante una excursión con amigos en La Barca

GUATEMALA

La víctima fue identificada como Stefanie Alessandra Mejicano Pérez, quien se encontraba junto al grupo practicando escalada en una zona conocida como La Barca, cuando ocurrió el accidente.

Una tragedia se registró la mañana de ayer, jueves 6 de agosto de 2026, en Amatitlán, Guatemala, donde una joven de 23 años perdió la vida tras sufrir una caída mientras realizaba una excursión con varios amigos.

De acuerdo con información proporcionada por los Bomberos Voluntarios de Amatitlán, la joven se encontraba en la parte alta de un peñasco cuando, aparentemente, perdió el equilibrio.

Tras perder el equilibrio, Stefanie cayó varios metros desde lo alto del peñasco hacia la profundidad de un barranco. Sus acompañantes alertaron a los cuerpos de emergencia sobre lo ocurrido.

Los socorristas se desplazaron rápidamente hasta el lugar para iniciar las labores de búsqueda y rescate de la joven. Sin embargo, las condiciones del terreno representaron una dificultad para los equipos de emergencia.

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Los bomberos tuvieron que descender hasta la zona del barranco para realizar las labores de recuperación. Después de completar el rescate, confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales.

El cuerpo de Stefanie fue recuperado y posteriormente entregado a las autoridades foresnes, que deberán realizar los procedimientos legales establecidos en este tipo de casos.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido oficialmente las circunstancias que provocaron la caída. La investigación deberá determinar si se trató de un accidente y establecer la causa exacta de su fallecimiento.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en la zona de La Barca. Mientras tanto, familiares y amigos lamentan la pérdida de Stefanie Alessandra Mejicano Pérez, de 23 años.