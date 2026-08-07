Empleado de Costco mata a compañero por celos y es captado en video

Un empleado de Costco, identificado como Tyler Sorensen, de 22 años, fue arrestado en Issaquah, Washington, Estados Unidos, acusado de provocar intencionalmente la muerte de su compañero de trabajo Jonathon Langdon, de 20 años, en un aparente ataque motivado por los celos.
Según la Fiscalía, Sorensen habría atacado a Langdon después de verlo abrazando a una compañera de trabajo por la que, presuntamente, sentía una fuerte obsesión. El joven habría reaccionado con enojo al observar la escena.
El ataque, ocurrido el pasado 31 de julio de 2026, quedó registrado en video. En las imágenes se observa a Sorensen persiguiendo con su automóvil a Langdon, quien se movilizaba en una motocicleta, hasta que finalmente lo embistió.
Tras el impacto, Langdon salió expulsado de la motocicleta y terminó golpeando contra un poste de metal. El joven murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones provocadas por el choque.
Video footage shows Costco employee Tyler Sorensen, 22, allegedly ramming coworker Jonathon Langdon, 20, into a sign and k*lling him after Sorensen reportedly saw Langdon hug a girl he liked. https://t.co/PxcSVjuSMT— The Post Millennial (@TPostMillennial) August 7, 2026
Las autoridades indicaron que, antes del mortal atropello, Sorensen ya habría intentado embestir a Langdon y a la compañera en el estacionamiento. Después, habría enviado mensajes a sus amigos en los que expresó su enojo: “Siempre me dijo que solo era un amigo. Mi sangre hierve”.
Tras cometer el ataque, Sorensen huyó de la escena. Sin embargo, posteriormente regresó después de que su padre lo convenciera de entregarse a las autoridades.
De manera circunstancial, el sospechoso fue detenido poco después por un agente policial que lo interceptó por conducir a exceso de velocidad. El oficial desconocía que minutos antes se había registrado el atropello fatal.
Durante la investigación, Sorensen confesó que había embestido deliberadamente a Langdon. Las autoridades continúan recopilando las imágenes, mensajes y demás evidencias para sustentar el caso contra el empleado de Costco.