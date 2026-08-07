Empleado de Costco mata a compañero por celos y es captado en video

ESTADOS UNIDOS

Un empleado de Costco, identificado como Tyler Sorensen, de 22 años, fue arrestado en Issaquah, Washington, Estados Unidos, acusado de provocar intencionalmente la muerte de su compañero de trabajo Jonathon Langdon, de 20 años, en un aparente ataque motivado por los celos. Según la Fiscalía, Sorensen habría atacado a Langdon después de verlo abrazando a una compañera de trabajo por la que, presuntamente, sentía una fuerte obsesión. El joven habría reaccionado con enojo al observar la escena.

El ataque, ocurrido el pasado 31 de julio de 2026, quedó registrado en video. En las imágenes se observa a Sorensen persiguiendo con su automóvil a Langdon, quien se movilizaba en una motocicleta, hasta que finalmente lo embistió. Tras el impacto, Langdon salió expulsado de la motocicleta y terminó golpeando contra un poste de metal. El joven murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones provocadas por el choque.



Video footage shows Costco employee Tyler Sorensen, 22, allegedly ramming coworker Jonathon Langdon, 20, into a sign and k*lling him after Sorensen reportedly saw Langdon hug a girl he liked. https://t.co/PxcSVjuSMT — The Post Millennial (@TPostMillennial) August 7, 2026