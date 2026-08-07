Rodrigo Wong Arévalo sobre las acusaciones contra Roosevelt: "Los que andan armados y disparan son los militares"

Tegucigalpa

El periodista Rodrigo Wong Arévalo se pronunció ante los medios de comunicación sobre las acusaciones que pesan sobre el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, luego de que se reprogramara para el 19 de agosto la audiencia de declaración de imputado en su contra. Cuando fue abordado por los medios de comunicación, Wong dijo que: "Hubo agresiones contra funcionarios del Consejo Nacional de Elecciones, con la deliberada intención de obstruir el proceso electoral, lo cual es un delito grave. La persona, el funcionario que lo hace, sabe que deberá asumir las consecuencias porque la ley así lo estipula. Una de las faltas más graves que cometió don Roosevelt Hernández es que desacató el mandato constitucional del artículo 272. Él se declaró en franca rebeldía y por eso deberá asumir las consecuencias", recriminó Wong Arévalo al referirse al papel que deben asumir los altos mandos.

El comunicador también cuestionó los calificativos lanzados en su momento desde los canales de difusión de la institución castrense contra la prensa: "Nos calificaron como 'sicarios de la verdad'. Los sicarios andan armados; y los periodistas, yo, igual que ustedes, andamos con un micrófono y una cámara. Nuestras armas son las herramientas de trabajo para la comunicación. Los que andan armados son los militares; los que disparan balas son los militares. Los civiles tenemos en la libertad de expresión nuestra fortaleza". Wong Arévalo concluyó asegurando que el gremio periodístico solo espera imparcialidad de los tribunales. "Lo único que pedimos es el cumplimiento de la ley. La ley es pareja para todos", sentenció.

Reprograman audiencia