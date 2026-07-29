Rodrigo Wong reacciona a acusación contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras

El periodista y empresario de medios Rodrigo Wong Arévalo reaccionó este miércoles al requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández , en Honduras, y afirmó que las instituciones están cumpliendo con su función.

Wong Arévalo, uno de los comunicadores mencionados por Hernández en publicaciones y señalamientos previos, manifestó su satisfacción porque, a su criterio, el Ministerio Público está actuando con independencia y ejerciendo la defensa de los ciudadanos.

“Como periodista y como ciudadano tengo que decir que estoy satisfecho de saber que las instituciones de Honduras están funcionando, que no están oxidadas y que lo están haciendo con un nivel de independencia como lo demanda la ley”, expresó en una entrevista a TSIHonduras.

El comunicador señaló que los periodistas cumplen un papel importante dentro de la democracia al informar y exigir el respeto a las leyes y las instituciones. Además, sostuvo que espera que el proceso judicial contra el exjefe militar continúe conforme al ordenamiento jurídico.

Durante sus declaraciones, Wong Arévalo acusó a Roosevelt Hernández de haber tenido actuaciones que, según su versión, afectaron el proceso electoral de 2025, incluyendo las elecciones primarias del 9 de marzo y la declaratoria de resultados.