San Pedro Sula, Honduras.

El departamento de Cortés acumula más de 700 casos de dengue en lo que va de 2026, de acuerdo con informes de las dos regiones sanitarias que mantienen vigilancia en sus municipios.

De este total, al menos 451 casos corresponden a la Región Sanitaria de Cortés, que cubre 11 de los 12 municipios del departamento, mientras que la Región Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula, suma 270 casos a la semana epidemiológica 29.

El doctor Diógenes Chávez, subdirector de la región de Cortés, informó que 381 han sido clasificados como dengue sin signos de alarma, 61 con signos de alarma y nueve dengues grave.

Chávez señaló que el comportamiento de la enfermedad obliga a fortalecer las acciones preventivas en los hogares, principalmente durante la temporada lluviosa, cuando aumenta la reproducción del zancudo transmisor.

El especialista recordó que cualquier recipiente capaz de acumular agua puede convertirse en un criadero del mosquito o zancudo Aedes aegypti, por lo que recomendó eliminar objetos en desuso, lavar las pilas y barriles, mantener tapados los depósitos de gua y limpiar periódicamente patios, canales y alrededores de las viviendas.