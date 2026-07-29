El departamento de Cortés acumula más de 700 casos de dengue en lo que va de 2026, de acuerdo con informes de las dos regiones sanitarias que mantienen vigilancia en sus municipios.
De este total, al menos 451 casos corresponden a la Región Sanitaria de Cortés, que cubre 11 de los 12 municipios del departamento, mientras que la Región Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula, suma 270 casos a la semana epidemiológica 29.
El doctor Diógenes Chávez, subdirector de la región de Cortés, informó que 381 han sido clasificados como dengue sin signos de alarma, 61 con signos de alarma y nueve dengues grave.
Chávez señaló que el comportamiento de la enfermedad obliga a fortalecer las acciones preventivas en los hogares, principalmente durante la temporada lluviosa, cuando aumenta la reproducción del zancudo transmisor.
El especialista recordó que cualquier recipiente capaz de acumular agua puede convertirse en un criadero del mosquito o zancudo Aedes aegypti, por lo que recomendó eliminar objetos en desuso, lavar las pilas y barriles, mantener tapados los depósitos de gua y limpiar periódicamente patios, canales y alrededores de las viviendas.
En San Pedro Sula, la región metropolitana registra 270 casos confirmados durante el año. De estos, la mayoría sin signos de alarma, 49 a pacientes que desarrollaron signos de alarma y dos fueron clasificados como dengue grave.
La doctora Lesbia Villatoro, directora de la región metropolitana, informó que durante la última semana epidemiológica se detectaron aproximadamente 20 nuevos contagios, ninguno de ellos grave. Hasta ahora tampoco se han informado fallecimientos por dengue.
Villatoro explicó que, aunque el comportamiento registrado en la ciudad se mantiene dentro de los parámetros esperados para una enfermedad endémica, los contagios suelen aumentar a partir de julio debido a las lluvias y a los cambios en las condiciones climáticas, que favorecen la proliferación del mosquito transmisor del dengue.
Las autoridades sanitarias también mantienen especial vigilancia sobre la población joven, debido a que las personas menores de 21 años figuran entre las más afectadas.
Chávez advirtió que el dengue puede evolucionar rápidamente y poner en riesgo la vida del paciente, especialmente cuando no se busca atención temprana, por lo que recomendó no automedicarse, ya que algunos medicamentos pueden enmascarar los síntomas, retrasando el diagnóstico y aumentando el riesgo de complicaciones.
Por su parte, la Unidad de Epidemiología del hospital Mario Rivas reportó que durante 2026 el centro asistencial ha atendido 69 pacientes con dengue, 30 sin signos de alarma, 31 con signos de alarma y ocho con dengue grave.
Cabe aclarar que estas atenciones no se suman al consolidado departamental, debido a que los pacientes pueden estar incluidos en los registros de las regiones sanitarias según su lugar de procedencia.
Las autoridades reiteraron que la principal medida para contener el aumento de contagios es interrumpir el ciclo de reproducción del zancudo desde las viviendas.
Además de eliminar criaderos, pidieron acudir al establecimiento de salud más cercano en caso de presentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor detrás de los ojos, náuseas o dolores musculares, y seguir estrictamente el tratamiento indicado por el personal médico.