Dan de alta a la pequeña Kenia, sobreviviente de explosión en cohetería de Copán

Tegucigalpa, Honduras.

Después de permanecer 26 días hospitalizada por las graves quemaduras que sufrió en la explosión de una cohetería artesanal en Copán, la niña Kenia fue dada de alta y continuará su proceso de recuperación de forma ambulatoria. La noticia fue confirmada por la Fundación para el Niño Quemado (Fundaniquem), que destacó la evolución favorable de la menor y el trabajo realizado por el personal médico que la atendió desde su ingreso. A través de una publicación en sus redes sociales, la institución informó que la paciente dejó el hospital tras permanecer cerca de un mes en estado delicado.

“¿Recuerdan el caso de la niña afectada por la explosión de la cohetería? Tras un mes en estado delicado, ¡ha recibido el alta médica! Continuará su recuperación a través de la consulta externa de nuestro hospital”, publicó Fundaniquem. La fundación también reconoció la labor del equipo de salud que participó en la atención de la menor durante su hospitalización. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Queremos destacar el enorme compromiso, cuidado y dedicación de nuestros médicos, enfermeras y todo el personal. Su presencia constante y atención oportuna en cada paso del camino fueron fundamentales para su recuperación”, señaló la institución.

Permaneció casi un mes internada

Kenia fue trasladada el pasado 3 de julio al Hospital CEHNIQ, en Tegucigalpa, luego de resultar gravemente herida en la explosión registrada días antes en una cohetería artesanal. Desde su ingreso, especialistas de Fundaniquem asumieron su atención debido a la gravedad de las quemaduras. En los primeros reportes médicos se informó que aproximadamente el 60 % de las áreas afectadas mostraban una evolución favorable, aunque el pronóstico continuaba siendo reservado por la extensión de las lesiones. Durante su hospitalización, la menor fue sometida a múltiples procedimientos quirúrgicos, además de recibir cuidados intensivos y monitoreo permanente para prevenir complicaciones.

La doctora Jennifer Rivas, especialista en cuidados intensivos pediátricos de Fundaniquem, explicó en su momento que la paciente ingresó en condición crítica y que las quemaduras por flama habían provocado daños profundos en la piel y otros tejidos. Asimismo, confirmó que la menor presentó una lesión pulmonar, una condición que incrementó el riesgo durante su tratamiento y requirió atención médica especializada.

La tragedia dejó tres fallecidos

La explosión en la cohetería artesanal ocurrió el 1 de julio y dejó tres personas fallecidas, dos menores de edad y una joven de 24 años.