Luis Palma y el Lech Poznań sufren una remontada histórica y quedan fuera de la Champions

Polonia

El Lech Poznań y el hondureño Luis Palma protagonizaron este miércoles una de las eliminaciones más dolorosas de la fase previa de la UEFA Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa.

El campeón de Polonia dejó escapar una ventaja de tres goles y terminó despidiéndose del torneo tras sufrir una inesperada remontada en casa, quedándose sin el sueño de disputar la fase de grupos de la máxima competición de clubes del fútbol europeo.

El conjunto polaco, con Luis Palma como titular, llegaba al partido de vuelta con una cómoda ventaja de 4-1 conseguida la semana anterior en su visita al AGF Aarhus de Dinamarca. Sin embargo, en un desenlace increíble, cayó por el mismo marcador de 1-4 en su estadio, igualando la serie 5-5 en el global y obligando a la definición desde el punto penal. En la tanda, el equipo danés fue más efectivo y terminó imponiéndose por 4-3 para sellar su clasificación.