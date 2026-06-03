Fin a la novela: Luis Palma protagoniza la compra más cara de un club europeo

Polonia.

Luis Palma seguirá su carrera en Polonia. Tras completar una destacada temporada con el Lech Poznań, campeón de la Ekstraklasa, el atacante hondureño no regresará al Celtic de Escocia, ya que el conjunto polaco decidió ejecutar la opción de compra incluida en su contrato de cesión.

En plena concentración con la selección de Honduras, este miércoles se definió el futuro del talentoso futbolista hondureño Luis Palma de cara a las próximas temporadas.

El Lech Poznań tenía hasta el 8 de junio para hacer efectiva la adquisición definitiva del futbolista y este miércoles confirmó oficialmente que desembolsó los 4 millones de euros pactados con el Celtic para quedarse con la ficha del catracho.

De esta manera, Palma continuará defendiendo los colores del club polaco y firmó un nuevo contrato que lo vincula con la institución hasta el 30 de junio de 2029.

"Hemos activado la cláusula de rescisión de Luis Palma del Celtic FC. Luis se ha convertido en jugador del Kolejorz hasta el 30 de junio de 2029", informó el Lech Poznań a través de sus canales oficiales.

El futuro del hondureño generó incertidumbre en las últimas semanas, ya que el Celtic presionaba para resolver su situación y aseguraba contar con otras propuestas por el jugador. Sin embargo, el campeón polaco realizó un importante esfuerzo económico para garantizar su permanencia y asegurar uno de los pilares de su exitoso proyecto deportivo.

Con esta operación, Luis Palma entra en la historia del Lech Poznań al convertirse en el fichaje más caro realizado por el club, una muestra de la confianza que la institución deposita en el talento y rendimiento del futbolista hondureño.