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Selección Honduras: Mala noticia, nuevo jugador y lo que pasó con Keyrol y Dereck

Los detalles de lo ocurrido en la selección hondureña de cara al duelo ante la Argentina de Messi.

Selección Honduras: Mala noticia, nuevo jugador y lo que pasó con Keyrol y Dereck
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Las imágenes más curiosas que dejó un nuevo entrenamiento de Honduras en Houston de cara al amistoso de lujo que tendrá ante la Argentina de Lionel Messi.

 Foto Carlos Pérez.
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El entrenador José Francisco Molina compareció antes los medios de comunicación.

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El entrenador José Francisco Molina decidió que los aspersores hicieran su trabajo en el terreno del entreno.
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Keyrol Figueroa se estrena en la selección de Honduras y espera ver minutos ante la Argentina de Lionel Messi.
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Algunos hondureños llegaron a presenciar en directo la práctica de la selección de Honduras que se encuentra en Houston, Estados Unidos.
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Hubo un poco de lluvia en la segunda práctica de la selección de Honduras en Houston de cara al duelo ante Argentina.
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Francis Hernández, director de selecciones nacionales, charló con el mediocampista Edwin Rodríguez.
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La delegación catracha realizó su práctica cercano al hotel de concentración en Houston.
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Los porteros hicieron sus trabajos con el preparador de arqueros.

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Mala noticia en la selección de Honduras: El lateral izquierdo Darlin Mencía se encuentra lesionado y realizó un trabajo separado.

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Los hermanos Keyrol Figueroa y Dereck Moncada se dieron un abrazo y se notó el lindo ambiente que predomina en la selección de Honduras.
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Algo que ha llamado la atención en esta nueva era de la selección de Honduras es su uniforme color verde.

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Luis Palma es una de las figuras de la selección de Honduras.
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El lateral izquierdo Joseph Rosales en la práctica de la H.

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El lateral zurdo José Aguilera ha sido convocado a la selección nacional de Honduras para el duelo ante Argentina.
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Nuestra corresponsal Jenny Fernández se encuentra realizando una amplia cobertura sobre todo lo que ocurre con la selección de Honduras.
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