Selección Honduras: Mala noticia, nuevo jugador y lo que pasó con Keyrol y Dereck

Las imágenes más curiosas que dejó un nuevo entrenamiento de Honduras en Houston de cara al amistoso de lujo que tendrá ante la Argentina de Lionel Messi.
El entrenador José Francisco Molina compareció antes los medios de comunicación.
El entrenador José Francisco Molina decidió que los aspersores hicieran su trabajo en el terreno del entreno.
Keyrol Figueroa se estrena en la selección de Honduras y espera ver minutos ante la Argentina de Lionel Messi.
Algunos hondureños llegaron a presenciar en directo la práctica de la selección de Honduras que se encuentra en Houston, Estados Unidos.
Hubo un poco de lluvia en la segunda práctica de la selección de Honduras en Houston de cara al duelo ante Argentina.
Francis Hernández, director de selecciones nacionales, charló con el mediocampista Edwin Rodríguez.
La delegación catracha realizó su práctica cercano al hotel de concentración en Houston.
Los porteros hicieron sus trabajos con el preparador de arqueros.
Mala noticia en la selección de Honduras: El lateral izquierdo Darlin Mencía se encuentra lesionado y realizó un trabajo separado.
Los hermanos Keyrol Figueroa y Dereck Moncada se dieron un abrazo y se notó el lindo ambiente que predomina en la selección de Honduras.
Algo que ha llamado la atención en esta nueva era de la selección de Honduras es su uniforme color verde.
Luis Palma es una de las figuras de la selección de Honduras.
El lateral izquierdo Joseph Rosales en la práctica de la H.
El lateral zurdo José Aguilera ha sido convocado a la selección nacional de Honduras para el duelo ante Argentina.
Nuestra corresponsal Jenny Fernández se encuentra realizando una amplia cobertura sobre todo lo que ocurre con la selección de Honduras.