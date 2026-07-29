Menjívar no se guarda nada: Objetivo del Olimpia y advertencia a compañeros

Tegucigalpa, Honduras.

Edrick Menjívar volvió a demostrar por qué es uno de los pilares del Olimpia. El guardameta fue una de las grandes figuras del conjunto albo en el trabajado triunfo por 2-0 sobre el Deportivo Mixco de Guatemala, resultado con el que el equipo hondureño inició con victoria su participación en la Copa Centroamericana 2026. El arquero tuvo intervenciones determinantes para mantener su portería en cero y, una vez finalizado el compromiso, reconoció que el encuentro estuvo lejos de ser sencillo. Menjívar admitió que el conjunto chapín logró superarlos durante varios pasajes del partido e incluso los obligó a replegarse en su propio campo.

Asimismo, el cancerbero dejó claro que dentro del plantel existe plena conciencia de la deuda pendiente a nivel internacional y aseguró que el objetivo es volver a conquistar un título fuera de las fronteras hondureñas, una meta que el club persigue desde hace varios años. Finalmente, aprovechó para enviar un contundente mensaje a los futbolistas más jóvenes del equipo. El guardameta afirmó que vestir la camiseta del Olimpia exige soportar una enorme presión y sostuvo que quien no sea capaz de asumir esa responsabilidad simplemente no está preparado para formar parte del club más laureado del fútbol hondureño.

ENTREVISTA CON EDRICK MENJIVAR

¿Hoy se logra una victoria? ¿Qué sensaciones tiene? Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Bien, no siempre es importante ganar. Era un partido complicado, el primer partido del torneo jugando de local. Creo que Mixco hizo un gran partido. Por ahí creo que fuimos superiores hasta que metimos el gol. Después del gol perdimos la posesión, perdimos intensidad y ellos, la verdad, desde ahí hasta el minuto 90 fueron mejores que nosotros. ¿Crees que se puso en riesgo en algún momento el partido? No, no, siempre que un partido va 1-0 lo tenés al límite. Más ellos, que prácticamente les entregamos la pelota, perdimos la posesión. Por ahí estuvimos muy atrás, un poco de intensidad nos faltó, pero se logró ganar.

Hubo un momento en el que sacaste un cabezazo de José García que por ahí ya se veía como gol. Sí, bueno, me tocó salvarla ahí. No me gusta ni salir figura en los partidos porque significa que algo falló en lo táctico y todo eso. Pero bueno, también es mi trabajo, toca estar ahí para respaldar a los compañeros. Me consultaba en la previa a Justin y al profe sobre este torneo. ¿Es una obligación para ustedes buscar de cualquier manera ganarlo? Hoy la gente decía en la previa también del partido que este Olimpia ya necesita ganar algo afuera. ¿Crees que lo deben ver así como una obligación de buscarlo de cualquier manera? Ahora han dado el primer paso. Sí, sabemos que tanto la gente como nosotros tenemos esa necesidad de volver a ganar un título internacional. Creo que todo jugador aspira a eso, a ganar algo internacional. Es lindo, me ha tocado, y lo he dicho a los jugadores, creo que es lindo ganar algo internacional. Sabemos que va a ser difícil, va a ser un torneo largo. Están jugando los mejores del área, entonces tenemos que ir a buscarlo de frente. ¿Qué sensaciones quedan después de la conferencia de prensa? La mentalidad de muchos estaba en lo que se hizo el jueves en la Supercopa de Honduras y eso se debe cambiar. Puede ser, puede ser que por ahí haya un poco de resaca después de ganar una final. Es un poco atípico ganar una final tres días antes de empezar un torneo. Normalmente es al final y uno sale a disfrutar. Lo importante es que se ganó, hay cosas que mejorar, hay cosas que corregir. También lo habló el profesor después del partido del jueves. Tampoco, cuando se gana, hay que obviar lo que hay que mejorar.

